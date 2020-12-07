Pandemide iç hat uçuşları %60, dış hat uçuşları %81 düştü

2020 yılının ilk aylarından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, özellikle turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Alınan tedbirler kapsamında Nisan ve Mayıs aylarında getirilen uçuş yasakları, Haziran itibariyle kaldırılsa da bulaş riskinin toplumda yarattığı tedirginlik seyahatlerin önüne geçti. Uçak ve otobüs bileti platformu Turna.com tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Haziran – 30 Kasım 2020 aralığını kapsayan 6 aylık dönemde uçak bileti satın alanlar %63 oranında azaldı. Birçok ülkenin sık sık sınırlama getirmesiyle beraber, özellikle yurt dışı uçuşlar 2019’a kıyasla önemli oranda düşüş yaşadı: İç hat uçuşları %60, dış hat uçuşları ise %81 düştü.

Açıkladıkları verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, “Tatil döneminin etkisiyle Ağustos ayında nispeten bir toparlanma yaşansa da havayolları 2019’un ancak %55’i oranında yolcu taşıdığını görüyoruz. Yurt içi uçuşlarda ise en iyi dönem ağustos iken dış hat uçuşlarında eylül ayının en iyi dönem olduğunu söyleyebiliriz. En iyi ayda bile 2019’un %50’sini aşamayan uçuşların aşı çalışmalarının başlaması ile birlikte önümüzdeki bahar aylarında yeniden toparlanmasını bekliyoruz” dedi.

İstanbul – Bodrum, en popüler 5 rotadaki yerini kaybetti

Turna.com'un paylaştığı veriler, pandemi sürecinde en çok seyahat edilen rotaları da ortaya koydu. Pandemi iç hatlarda en sık uçulan parkurlarda çok ciddi değişikliğe neden olmadı ancak, 2019’da ilk 5’te yer alan İstanbul – Bodrum’un yerini Adana - İstanbul aldı. Bu durum, bulaş riski nedeniyle araçlarla yapılan seyahatlerdeki artışın bazı uçak yolculuklarının yerini almasının bir sonucu olarak değerlendirildi. Seyahatlerin sayısı açısından bakıldığında ise en popüler parkurlarda da uçak seyahatleri önemli oranda azaldı. En popüler parkur olan İstanbul - İzmir arasında yapılan seyahatler %74 oranında azalma gösterdi.

Amsterdam yerini Tahran’a bıraktı!

Verilere göre yurt dışında en çok uçulan hatlarda 2019’un ilk 3 sırasındaki İstanbul- Bakü, Antalya - Kiev ve İstanbul - Taşkent yerini korudu. Geçtiğimiz yıl ilk 5’te yer alan Amsterdam’ın yerini Tahran, Odesa’nın yerini ise Belgrad aldı. Özellikle Avrupa’da uygulanan seyahat yasaklarının popüler seyahat destinasyonlarını ciddi şekilde değiştirdiği gözlemlendi.

Fransa artık en çok uçulan ülkeler arasında değil

Değişen seyahat alışkanlıklarında dikkat çeken bir diğer nokta, 2020’de seyahat edilen en popüler ülkeler sıralamasındaki değişiklikler oldu. Yoğun bir gurbetçi nüfusunun olduğu Almanya, 2019’da olduğu gibi 2020’de de ilk sırada yer aldı. Önceki yıl ilk 5’te bulunan Fransa ise yerini Özbekistan’a bıraktı. Rusya popüler ülkeler sıralamasında bir sıra gerileyerek dördüncü ülke olurken Avrupa ülkelerinin yerine daha az seyahat kısıtlaması olan ülkelerin, listelerde daha üst sıralarda yer almaya başladığı görüldü.

Kadınlar daha az seyahat ediyor

Turna.com, pandemi döneminde uçak seyahati yapan kadın ve erkeklerin oranını da ortaya koydu. Bu süreçte uçak seyahatlerinde erkeklerin payı %54’ten %56’ya çıkarken, kadınların önceki dönemde %46 olan payı %44’e düştü. Hava yolu yolcularının yaş ortalaması da 34’ten 33’e düştü.

İç hatlarda Pegasus, yurt dışında THY açık ara önde

Araştırmada hava yolu şirketlerine dair de çarpıcı veriler de yer aldı. İç hatlarda Pegasus birinciliği korurken diğer hava yolları ile kıyaslandığında Sunexpress, pazarda yolcu sayısı bakımından en az düşüş yaşayan hava yolu oldu. Yurt dışı uçuşlarında Türk Hava Yolları’nın (THY) açık ara üstünlüğü ise devam etti. THY’nin uçuş sayısı azalsa da sıralamadaki yerini daha da sağlamlaştırdığı görüldü. Dış hatlarda Sunexpress’in sıralamada 6 basamak birden tırmanarak 3. sıraya yerleşmesi ise dikkat çekti. Özellikle charter seferlerle öne çıkan Ukrayna merkezli düşük maliyetli hava yolu Wind Rose ve Sky Up, geleneksel hava yollarını geride bıraktı ve ilk 10’da yer almaya başladı. Uçuş yasaklarının etkilediği en önemli hava yolları arasında ise Suudi Arabistan’ın önde gelen hava yolu Saudia ve Rusya’nın öncü hava yolu Aeroflot, pandemi döneminde sıralamadaki yerlerini kaybetti.