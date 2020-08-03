banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak
Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak
Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı
Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı
Uçakta maske takmayan 2 yolcu darp edildi
Uçakta maske takmayan 2 yolcu darp edildi
Bakan Pakdemirli: 'Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: 'Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı'

OYAK “kararlılık zamanı” dedi yatırımla büyümeye odaklandı

OYAK GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM, 2016-2020 ARASINI ‘KARARLILIK DÖNEMİ’OLARAK TANIMLADIKLARINI SÖYLEYEREK, ÖNÜMÜZDEKİ 4 YILLIK YATIRIM PLANINI DA AÇIKLADI.

Ekonomi 03.08.2020, 12:16
5
OYAK “kararlılık zamanı” dedi yatırımla büyümeye odaklandı

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2016-2020 arasını ‘kararlılık dönemi’olarak tanımladıklarını söyleyerek, önümüzdeki 4 yıllık yatırım planını da açıkladı.

Son dört yılda konsolide net varlıklarını yüzde 129 artırarak 118,3 milyar TL’ye yükselten OYAK, imza attığı ihracat rekoru ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye ekonomisine katkısını sürdürdü. OYAK’ın yakın zamanda hayata geçen yatırımlarını ve gelecek hedeflerini paylaşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, küresel bazda çeşitli zorlukların yaşandığı 2019’un ardından, Covid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik güçlüklerin etkilerini aşmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. “Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğudur” diyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ancak zor olduğu kadar pek çok açıdan öğretici de bir deneyim. Yaşadığımız süreç, bir taraftan geleneksel iş yapış modellerini sorguladığımız, diğer taraftan sınırlarımızı test etme imkanı bulduğumuz bir tecrübe oldu. Yalnızca iş yönünden değil, ülkemize sunabileceğimiz hizmetler ve toplumsal dayanışma bağlamında da kazanımlarımız olduğunu düşünüyorum. Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inanıyorum. 2019’da tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2,7’sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkeye yabancı sermaye girişini artırma ve yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”

Erdemir’e 1 milyar dolar yatırım

2019 yılında maden metalürji faaliyet alanı için 1,4 milyar dolarlık yatırım kararı alan OYAK, bu yatırıma ek olarak galvaniz hattı ve Ar-Ge merkezinde de faaliyete başladı. Yine 2019 yılında zırh çeliği üreticisi Finlandiyalı Miilux OY’un çoğunluk hissesinin de sahibi oldu. Bu kapsamda, Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projelerinden birine imza atan OYAK, şirketin Finlandiya ve Polonya’daki tesislerine ek olarak Türkiye’de fabrika kurma kararı aldı. Türkiye’nin yıllık 17-20 bin ton arasında olan zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılamak için kurulan bu tesis sayesinde, zırh çeliği ithalatı sıfırlanacak. Aynı zamanda Türkiye için yeni ve önemli bir ihracat kalemi oluşturulacak.

350 milyon dolar ülkede kalacak

OYAK, dışa bağımlılığın azaltılmasına dönük bir diğer büyük yatırımını ise Türkiye’nin 6.2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayan Hekimhan’a yapacak. 55 ayda tamamlanması hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’nin, dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Yeni kaynak yaratma hedefiyle kurulacak olan tesis, 750 milyon dolar yatırımla hayata geçecek. Yatırım, Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşecek.

Türkiye’de tek: Karbon siyahı üretimi

OYAK, dünyada 14 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan karbon siyahınınüretimine de öncülük ediyor. Başta lastik olmak üzere, kauçuk ve boya sanayii gibi farklı sektörlerin üretiminde ana maddelerden biri olan karbon siyahı, bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Continental Carboun’un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliği ile İskenderun’da üretilecek. Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak olan tesis 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek.

OYAK Port ihracat üssü oluyor

Türkiye için önemli ihtiyaçlardan biri olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı inşaatı için de harekete geçen OYAK, bu çerçevede, Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ortaklığıyla 110 milyon dolarlık OYAK Port yatırımının temelini 2019 yılında attı. 2021 yılının başında faaliyete geçmesi planlanan ve tamamlandığında dünyanın sayılı limanlarından biri olarak hizmet verecek OYAK Port, otomotiv sektöründe artan ihracat hacminin ortaya çıkardığı talebi karşılayacak ve bir ihracat üssü olarak hizmet verecek.

Çimentoda yeni büyüme pazarı Afrika

2018 yılında dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Taiwan Cement Corporation ile yaptığı 640 milyon dolarlık ortaklık anlaşmasıyla yılın en büyük yabancı sermaye girişini sağlayan OYAK, Avrupa’nın önde gelen çimento gruplarından Portekizli CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını bünyesine katarak, 21.5 milyon ton/yıl olan kapasitesini 32.6 milyon tona çıkardı. 2020 yılındaysa halka açık 5 şirketini (Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento) “OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.” adı altında birleştirerek, iç pazardaki liderliğini pekiştiren OYAK, global oyuncu olmak için fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. Hedefini beş yılda dünyadaki ilk beş oyuncudan biri olmak olarak belirleyen OYAK Çimento, Batı Afrika’daki Fildişi Sahili’nde ve Kamerun’a yatırım yapıyor.

Stratejik sektör akaryakıta dönüş

Mevcut faaliyet alanlarında yatırımlarını ve büyümesini sürdüren OYAK, farklı sektörlerdeki fırsatlarını değerlendiriyor. OYAK, sürdürülebilir büyüme stratejisi ekseninde, 30’dan fazla sektörü doğrudan etkileyen ve 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve madeni yağ dağıtım sektörüne geri döndü. OYAK, yaklaşık 900 istasyon (özmal ve kendi işlettiği istasyonlar dahil), gayrimenkuller, fikri mülkiyetler, ruhsat ve izinler, dağıtım depolama ve bayi lisansları, istasyon işleten alt şirketler ve Türkiye çapında akaryakıt ve LPG depolama, dolum ve stok tesisleri, madeni yağ fabrikası ile tüm operasyonları devralarak, sektördeki en büyük beş oyuncudan biri konumuna geldi.

“Renault Grubu ile 1969’dan beri otomobil üretimindeyiz”

Otomotiv, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 17’sinden fazlasını sağlayan lokomotif sektörlerden biri. Bu alanda, Fransız Renault Grubu ile birlikte 1969 yılından bu yana faaliyet gösteren OYAK, 50 yıllık ortaklığını 2018’de yapılan anlaşmayla 27 yıl daha uzatarak güven tazeledi. OYAK Renault 20 yıldır binek otomobil üretiminde liderliği elinde bulunduruyor. Otomotiv satışı ve satış sonrası hizmetleri sunan Grup Şirketi MAİS de pandemi sürecine rağmen bu yılın ilk yarısında 49 bin 43 satış adediyle yüzde 19,3’lük pazar payı elde etmeyi başardı ve Renault markası binek otomobil liderliğini korudu.

’Tarım 4.0’ dönemi başladı

OYAK’ın gelecek vizyonunun önemli alanlarından biri de tarım ve hayvancılık. Hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir sistem kurmak için yatırım yapan OYAK, akıllı tarım teknolojilerinin Türkiye’de yerleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tohumdan sofraya kadar uzanan değer zincirinin güvenilirliğini temin edecek bir yapı tesis etmek amacı ile OYAK şimdi de; blockchain teknolojisine de yatırım yaptı. Bu yatırım ile, akıllı seralarda üretilen ve iyi tarım uygulamalarıyla 7-24 kayıt altına alınan mahsulleri, akıllı lojistik yöntemleriyle son tüketiciye ulaştırmaya hazırlanıyor. Tamamen dijitalleşmiş süreçlerle tarımsal verimi artırmayı hedefleyen OYAK; fasulye, susam, soya, nohut, çeltik, mercimek gibi ürünleri kuraklığa toleranslı bir şekilde yetiştirilebilmesi için Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor. Bünyesindeki HEKTAŞ şirketiyle yakında Türkiye’de ilk sertifikalı siyez buğday çeşitlerine sahip olacak OYAK, Pehlivan 07 gibi hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını da altı yıllığına satın aldı. Öte yandan, tarım hayvancılık faaliyet kolunda Sunset Kimya, Arma gibi bir dizi satın almayı 2020 yılında hayata geçiren OYAK, Adana’daki Organomineral Gübre Üretim Tesisi’nde de kapasite artırdı. Tarım ve hayvancılığı insanlığın ortak geleceği için stratejik sektör ilan eden OYAK, bitki koruma ürünlerini Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Ürdün ve Kıbrıs’a ihracatı ile dünya şirketi olma yolunda ilerliyor.

“Üyelerimizin refahına odaklıyız”

OYAK’ın köklü kurumsal mirası ve öz gücüyle Türkiye’ye değer katan atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğini söyleyen Süleyman Savaş Erdem, “Temsil ettiğimiz 430 bin üyemizin sorumluluğunu taşıdığımızı belirtmek istiyorum. Son 4 yılda üye sayımız OYAK tarihinde olmayan bir artışla 305 binden yaklaşık 430 bine çıktı. Üyelerimize karşı sorumluluğumuzun katbekat arttığının farkındayız ve bunun içinde üyelerimiz için OYAK Doktorum’dan OYAK Araç Kampanyasına kadar birçok ürün ve hizmet geliştiriyoruz. Bütün yaşanan zorluklara, sıkıntılara, var olan olumsuz şartlara rağmen, önümüzdeki yıllarda da arzu edilen seviyelerde özsermaye karlılığı sağlayacağımızı umuyoruz. Zira ülkemizin ihtiyacı olan alanlara yatırım yaparken üyelerimizin refahını artırma gayesiyle çalışıyor, üyelerimizi her zaman önceliklendiriyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Ağustos 2020
İmsak 04:12
Güneş 05:55
Öğle 13:15
İkindi 17:09
Akşam 20:26
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25