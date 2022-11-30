Otel çalışanlarına kariyer gelişimi fırsatı

Ege Bölgesi’nin önde gelen tesislerinden Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, çalışanlarına kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor. Tesiste hayata geçirilen Pastacılık Akademisi, bu yönde kendisini geliştirmek isteyen personel için fırsat oldu. Executive Pastry Chef Enes Şahin eğitmenlik yaptığı akademide ilk etap eğitimlere 3 genel alan temizlik görevlisi, 3 sıcak mutfak görevlisi ve 1 de bellboy katıldı. Kurum içi kariyer gelişimine örnek oluşturmak ve personele daha mutlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla geliştirilen program; çalışanlar tarafından da heyecanla karşılandı. Kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim alma fırsatı bulduklarını söyleyen kursiyerler, gelecek hayallerine ulaşmak için bu sayede önemli bir adım atıyorlar. Pastanecilikte kariyer yapmak isteyen personelin uzun vadede bu alana geçiş yapmaları için periyodik eğitimlerle desteklenmesine devam edilecek.

Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Portekiz, Hollanda Direktörü Kerem Demirkol kurum içi akademiyi şöyle anlattı: "Akademi, çalışanlarımıza farklı birimlerde yeni bakış açıları, bilgi ve deneyim kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara uzun vadede kendilerini geliştirebilecekleri bir kariyer yolunu da açmış oluyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, doğanın içinde gizli bir cennet. Herkesin olmak istediği bir yer. Burada sadece misafirlerimiz değil çalışanlarımız da mutlu, hayallerine ortak olduğumuzda onların mutlulukları da katlanıyor. Bu da hizmet kalitemizin güvencesi olarak yaptığımız işe yansıyor."