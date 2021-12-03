Oppo INNO DAY 2021, 14-15 Aralık'ta başlıyor

İSTANBUL(AA) - Oppo her yıl Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirdiği INNO DAY etkinliğini bu yıl 14-15 Aralık 2021'de gerçekleştireceğini duyurdu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo strateji güncellemelerini paylaşmaya ve teknolojik başarıları sergilemeye yönelik gerçekleştirdiği özel bir etkinlik olan Oppo INNO DAY 2021'in ayrıca Shenzhen'deki etkinliğin yanı sıra online olarak Oppo INNO WORLD aracılığıyla da dünya çapındaki katılımcıları çekmesi ve son yıllardaki en etkileşimli lansmanlardan biri olması bekleniyor.

İlk olarak 2019 yılında düzenlenen Oppo INNO DAY, şirketin yol haritasının katılımcılara aktarıldığı özel bir teknoloji etkinliği olarak dikkati çekiyor.



Oppo INNO DAY 2019'un açılışında Oppo, sanal gerçeklik gözlükleri, 5G CPE ve akıllı saat dahil olmak üzere en son teknolojilerin entegre ekosistemini tanıtmıştı.

Geçen yıl ise Oppo, genişletilebilir telefon da dahil olmak üzere üç kavramsal ürün sergiledi. Oppo bu yıl, lansmanı ve sergilerini dijitalleştirerek geleneksel etkinliği eğlenceli ve etkileşimli bir sanal deneyim dünyasına dönüştürecek.

Oppo INNO WORLD, Oppo INNO DAY 2021'in sanal bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Oppo INNO WORLD ziyaretçileri, özelleştirilmiş avatarlarıyla lansmana uzaktan katılabilecek. Ayrıca tüm sanal sergi salonlarını ziyaret etme şansı elde edebilecek.



