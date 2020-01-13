Ömer Süsli, 2. kez DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Cumartesi günü yapıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve DEİK Başkanı Nail Olpak ve 3 bin kişinin huzurunda gerçekleşen Genel Kurul toplantısında 145 iş konseyinden 144’ünün 2 yıl süre ile görev yapacak yeni yönetimleri belirlendi. Vietnam iş konseyi seçimleri ise iptal edildi.

Bu çerçevede Türkiye- Romanya İş Konseyi Başkanlığına Balkanlar Yapı Market İth. İhr. Ltd. Şti. Sahibi Ömer Süsli yeniden seçildi. Ömer Süsli’nin Başkanlığı’nda seçilen listede başkanın dışında 10 Asil Yürütme Kurulu üyesi bulunuyor. İlave 8 kişinin katılımı ile de 20 kişilik Genişletilmiş Yürütme Kurulu üyesi oluşturuldu.

Süsli, seçimler sonrası yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, iki Başkan yardımcısı oluşturacaklarını açıkladı.

İşte Türkiye Romenya İş Konseyi 11 kişilik Asil Yürütme Kurulu üyeleri:

Ömer Süsli (Başkan), Güven Güngör (Star Jüt Çuval San. Tic. Ltd), Mustafa V. Gafuroğlu (Alarko Holding AŞ), Etem Cudi Murat Büyükerk (Arçelik AŞ), İlkay Ünal (Yıldız Entegre AŞ), Armağan Affan Yıldırım (Fiba Alışveriş Merkezleri Gel. İnş. Paz. ve Tic AŞ), Cenker Özeren (Makyol İnşaat San. Tic. AŞ), Nurettin Akdeniz (Nurol holding AŞ), Ramazan Özpınar (Özyurt Textil San. Tic. AŞ), Halim Sırçacı (Hayat Holding AŞ), Şükrü Kutlu (Türk telekom AŞ).

Genişletilmiş Yürütme Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Tarkan Türkel (Omsan Lojistik AŞ), Selim Akbaş (OYAK Renault Otomobil Fabrikaları AŞ), Cem Aksoy (Global Turizm ve Seyahat Ltd), Turgay Aytekin (Superlit Boru Sanayi AŞ), Abdullah saner (Coşkun Holding AŞ), Mustafa Sabri Sözduyar (Teknorm Plastik Ambalaj İnş. Tic. Ltd), Gizep Sayın (Türkiye Şişe ve Cam fabrilaraı AŞ), Hande Uğur (Anadolu Isızu Ot. San. Tic. AŞ), Kübra Kahvecioğlu (Ereğli Dem. Çel. Fab. T.A.Ş.- Oyak maden ve Metalurji Grubu).