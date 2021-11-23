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Nef, yeni ülkelere açılacak

- Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:- "10'a yakın ülkede çalışacağız. Bu ülkeleri tespit etmek için 35 ülkeyi araştırdık"- "Konut tarafında bu seneki gelirimizin neredeyse yüzde 60'ının yurt dışından gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu kadar yüksek olmasının sebebi ABD'deki iyi satışlar"- "(Kısa süre içerisinde tanıtılacak Nef Arsa ile) Büyük arsalar alıp ana plan üzerine çalışmaya başladık. 300 ve 500 metrekare parsellerle planlamalar yapıyoruz. 50-70 bin liradan 500-600 bin liralara kadar bir ürün çıkardık"- "Londra'daki projelerimiz bitti. Kazakistan'da projemiz devam ediyor, ilk iki etabı bitmek üzere. Almanya'da da projemiz başlayacak"

Ekonomi 23.11.2021, 13:44
Nef, yeni ülkelere açılacak

İSTANBUL (AA) - Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yurt dışının kendileri için çok önemli olduğunu ve yeni ülkelere açılmayı hedeflediklerini belirterek, "10'a yakın ülkede çalışacağız. Bu ülkeleri tespit etmek için 35 ülkeyi araştırdık." dedi.

Timur, ekonomi basınıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Nef Vakfı aracılığıyla, aldıklarını topluma geri verme amacı taşıdıklarını, isminin nefesten geldiğini kaydederek, sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bazı detayları paylaştı.

Gayrimenkul sektöründeki gelişmelere değinen Timur, konut tarafında bu yıl gelirlerinin yüzde 60'ının yurt dışından olacağını söyledi. Yurt dışı gelirlerinin beklentilerini aştığını ifade eden Timur, "Yüzde 40'lar civarında olmasını bekliyorduk. Bu kadar yüksek olmasının sebebi ABD'deki iyi satışlar. Amerika'daki proje çok iyi bir satış rakamına ulaştı. Projenin 8 ayda yüzde 64'ü satıldı. Bir taraftan doların yükselişinden dolayı da buradaki TL satışlarımızın payı azaldı. Her ne kadar bu seneki yerli ciro yükselse de yurt dışı tarafı ön plana çıktı." diye konuştu.

Yurt dışındaki faaliyetlerinin şirket için önemine işaret eden Timur, "Yurt dışı bizim için çok önemli. Orada yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Kısa süre sonra yeni ülkelerin devreye gireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Nef Arsa ile çok geniş bir kesime sesleneceğiz"


Erden Timur, şirketin yeni hayata geçirdiği Nef Arsa girişimine değinerek, Türkiye'de bir konut projesinin üretiminin ortalama 36 ay sürdüğünü, dünyada üretimi bu kadar uzun süren başka bir tüketim malzemesi olmadığını, 36 ay boyunca maliyet riskinin üretici üzerinde olduğunu anlattı.

Nef Arsa ile maliyet riskine girmeden daha geniş bir alıcı kesimine sesleneceklerini ve müşterilerinin kolay ve ulaşılabilir fiyatlarla arsaya ulaşabileceğini dile getiren Timur, şu açıklamalarda bulundu:

"Büyük arsalar alıp ana plan üzerine çalışmaya başladık. 300 ve 500 metrekare parsellerle planlamalar yapıyoruz. 50-70 bin liradan 500-600 bin liralara kadar bir ürün çıkardık. Çoğunluğunu Marmara ve Ege bölgelerini oluşturan bu yeni ürünümüzü önümüzdeki günlerde tanıtacağız. Hangi yerlerde, hangi bölgelerde tüketicilerimiz ile buluşturacağımızı duyuracağız. Satışa yaklaşımım, öncelik en zor yerden başlamak. Mersin'de başladım bu işe. Dolayısıyla zorluklardan nasıl bir inovasyon çıkarılabileceğini keşfettim. 1,5 yıldır bu ürünün satışını deneyimleme fırsatımız oldu. Şu an ev fiyatları arttığı için daha geniş bir kitleye seslenme fırsatımız olacak. Aynı zamanda kendimizi bir maliyet riskine sokmayacağız. Müşterilerimizin ulaşılabilir fiyata arsa alabileceği bir proje oldu."

Timur, arsa konusunda araştırmalar yaptıklarını ve tüketicilere "Ev mi almak daha kârlı yoksa arsa mı?" diye sorduklarını kaydederek, yüzde 90'ın üzerinde arsanın çıktığını bildirdi.


- "Ülkemizde her yıl 700-800 bin arasında bir konut ihtiyacı bulunuyor"


Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur, kira artışlarına ilişkin bir soru üzerine, bu yükselişin uzun bir sürecin sonucu olduğunu, kendilerinin işlerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Konut fiyatlarındaki yükselişin daire almayı zorlaştırmasından bahseden Timur, "Türkiye'de her yıl 700 bine yakın konut ihtiyacı var. Yıllık 1,2-1,3 milyon konut satılıyor bunun 500 bini yeni konut. Belli lokasyonlarda belirtildiği gibi balon olabilir, onun adı arz fazlalığı. 6-7 yıl balon denilen noktada konut satışları arttı. Konjonktürel sıkıntılara rağmen bu artış gerçekleşti. Bunun ikamesi olmadığını, verinin yanlış yorumlandığında evin ikamesinin olmadığını paylaştık. Araçta ikame var ama evde yok. Evlenme, boşanma ve yeni ev alma ihtiyacını da göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizde her yıl 700-800 bin arasında bir konut ihtiyacı bulunuyor." diye konuştu.

Timur, yıllardır maliyet artarken satış fiyatının artmadığına işaret ederek, "Geçen seneye kadar konut fiyatı enflasyondan da az artıyordu. Zaman zaman çok ciddi bir göçün olduğu ve yabancıların ev alımı konusunda da söylemlerde bulunuldu. Yabancıların bugüne kadar Türkiye'de en fazla alımı 48 bin adet oldu. 1,4 milyonda 48 bin oldukça düşük bir rakam bu söylemlere göre." ifadelerini kullandı.

Son bir yıldaki inşaat girdilerinde yaşanan artışa değinen Timur, inşaat malzemelerinde yurt dışı talebinin yüksekliğinin de fiyatları artırdığını söyledi.


- "Almanya'da yeni projemiz başlayacak"


Erden Timur, Nef olarak New York'ta olduklarını, Londra'daki projelerinin bittiğini, Kazakistan'dakinin devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kazakistan'daki projemizin ilk iki etabı bitmek üzere. Almanya'da da projemiz başlayacak. Türkiye gibi yurt dışında da fiyat artışları var ama kârlılık yükseliyor. Dünyada enflasyon olduğunda gayrimenkule yönelim artar. Gayrimenkul çünkü enflasyona karşı korumalı nadir yatırım ürünleri arasında. Örneğin Amerika'daki endeks yüzde 16 arttı. Amerika'da herhangi bir kalemin yüzde 16 artması ciddi bir artış. Ama o tarafta talep olunca patentli ürünlerimizle fark sağlayıp daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Bu gelişme Kazakistan'da da farklı değil."

Timur, yurt dışındaki projelere Türkiye'den inşaat malzemesi götürdüklerini kaydederek, "Ülke olarak çok kaliteliyiz ve sektördeki arkadaşlara da yurt dışına açılmaları konusunda her seferinde çağrıda bulunuyorum. Biz söyleyince objektif algılanmıyor olabilir ama ülkemizde rekabet çok çok yüksek olduğu için çok kaliteli ürünlere sahibiz." diye konuştu.

Erden Timur, 10'a yakın ülkede çalışacaklarını, bu ülkeleri tespit etmek için 35 ülkeyi araştırdıklarını ifade ederek, "Şu an dünyanın en pahalı arsası Türkiye'de. Yurt dışında ilk konut sahipliği için ciddi teşvikler veriliyor." dedi.

Türkiye'den rahatlıkla 5 ev markası çıkabileceğini vurgulayan Timur, yapı malzemesi sektörünün çok geliştiğini, dünyada rekabetçi bir konumda olduklarını, işçiliği çok iyi bildiklerini sözlerine ekledi.

#erden timur #gayrimenkul #nef
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