Muş’ta pancar alım kampanyası başladı

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. 2021-2022 40. dönem pancar alım kampanyasını düzenlediği törenle başlattı.

Hava muhalefeti nedeniyle fabrika yemekhanesinde düzenlenen program, saygı duruşunu müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bugün burada şeker alım kampanyası münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yılki şeker alım kampanyasının hayır ve bol kazanç getirmesi temennisinde bulunan Vali Gündüzöz, “Bizim en önemli güçlerimizden biri Muş olarak tarım. Tarım ve hayvancılık konusunda ekonomimiz çok önemli bir noktada ve burada da önemli ürünlerimizden biri şeker pancarı. Tarım denen bu sektör tüm dünyada himayeye muhtaç sektördür. Bugün en gelişmiş, ekonomik olarak büyümüş ülkelerde bile tarım himaye edilmektedir” dedi.

“Türkiye’nin en büyük ovalarından biri Muş Ovası”

Türkiye’nin en büyük ovalarından olan Muş Ovasıyla iftihar edilmesi gerektiğini belirten Vali Gündüzöz, “Muş Ovasıyla ne kadar iftihar etsek az. Ancak bu ovayı yeteri kadar verimli kullanamıyoruz. Ama bunun için de bir takım girişimler var. Bunlar girişimin de ötesinde faaliyet noktasında. 4 milyar liralık Muş Ovası Sulama Projesi tamamlanmış olarak hazırda beklemekte. Bunun ilk etap ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Fabrika kapasitesini iki katına çıkardık”

Muş Şeker Fabrikası’nın 2018 yılında özelleştiğini hatırlatan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya da devir tarihinden itibaren fabrikaya çok ciddi yatırımlar yaparak, günlük pancar işleme kapasitesini 3 bin 600 tondan 5 bin 500 tona yükselttiklerini belirtti.

Yüzde 50 üzerinde kapasite artırımıyla yeni bir fabrika kurmuşçasına çalışma içerisine girdiklerini kaydeden Kızılkaya, “Çiftçilerimizle sürekli diyalog halindeyiz. Fabrikamızda yaklaşık 280 daimi işçi, geçici olarak da 300 işçiyle birlikte toplamda 580 civarında işçiye istihdam sağlamaktayız” dedi.

“Muş ekonomisine 400 milyonun üzerinde katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Bu sene 310 bin ton civarında pancar işlemeyi hedeflediklerini anlatan Kızılkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yılki kampanyayla 40 bin 500 ton A şekeri, 2 bin ton ihraç kayıtlı C şekeri üretmeyi hedefliyoruz. Bununla beraber yaklaşık 12 bin ton melas üretimi, yaklaşık 90 bin ton da küspe üretimi olmasını bekliyoruz. Yapacağımız şeker ve melas satışıyla ilin ekonomisine 400 milyonun üzerinde katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından fabrikaya en erken pancar teslim eden çiftçilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

2021-2022 pancar alım kampanyası, kantarların bulunduğu bölgede kurban kesimi ve çiftçilerin pancarlarını teslim etmesiyle başladı.

900 dönüm alanda pancar ekimi yaptığını ifade eden çiftçilerden Haluk Dizdaroğlu ise “Fabrika özelleştiği zaman biz dedik ki fabrika özelleşti burası kapanır. Ama şu anda özelleştirmeden çok memnunuz. Çok iyi bir ekip ve yönetimle bizi destekliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı pancar fiyatı iyi bir fiyattır. Taban fiyatı enflasyonun üzerinde verildi” şeklinde konuştu.