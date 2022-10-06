Mücevher sektörü 2023’te 8 milyar dolar ihracatı aşmayı hedefliyor

İstanbul Mücevher Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. İlk günden yoğun bir ilginin olduğunu belirten Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakın, “Fuara ilk günden çok fazla ilgi vardı. Bu tarz fuarlar sektör için çok önemli. Hedefimiz 2023’te sektör olarak 8 milyar dolar ihracatı aşmak” dedi.

Pandemi dolayısıyla ara verilen Uluslararası mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show İstanbul’da kapılarını açtı. 6 - 9 Ekim tarihleri arasında devam edecek fuara ilgi büyük. Mücevher Sektörü için değerlendirme yapan Başkan Burak Yakın, “ Mücevher sektöründe dünyada ilk 3 sıraya yükseldik. Bu seneki hedefimiz ihracatta 7-8 milyar doları yakalamak bunu başarırsak 2023’te hedefimizi daha yukarılara taşıyacağız. Bu tarz fuarlara devam ederek sektöre daha iyi bir etki sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Fuar beklediğimizden daha hızlı başladı”

Fuarın ilk günden yoğun bir ilgi gördüğünü belirten, “Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakın, Fuara beklemediğimiz kadar yoğun bir ilgi var. Yurtdışından 700’e yakın katılımcı burada yer aldı. Sabah fuar öncesi ikili görüşmeler yapıldı. 400’e yakında Türk katılımcı yer aldı. Bu sene fuarımızı genişlettik ve 4’üncü salonumuzu açtık. Mücevher fuarı sektör anlamında çok daha iyi yerlere gidiyor. Önümüzde daha 3 gün var. Stantları gezdim tamamen dolu ve yoğun ilgi gördüm” dedi.

“Mücevher sektörü olarak bu seneki hedefimiz 8 milyar doları yakalamak”

Mücevher sektöründe 2022 ve 2023 hedeflerinden bahseden Yakın, “ Bu tarz fuarların sektöre çok iyi geri dönüşü olur. Mücevher sektöründe dünyada ilk 3 içerisindeyiz. Buda üretim anlamında atölyelerimiz ve fabrikalarımız tam zamanlı çalışıyor. Üretime hızla devam ediyoruz. Bu seneki hedefimiz 7-8 milyar dolar ile kapatmak. 2023’te ise daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü dahili işlem rejimi rakamları yükseliyor. Altın onsunda biraz fark var bu fark inşallah dünya piyasalarında eşit yerlere geldiği sürece zaten önümüz tamamen açık. Altın onsundan dolayı biraz sıkıntıya girmiştik ama yakın zamanda bu sorunu çözersek çok daha iyi olacağız. Görüşmelerimizi yaptık. 2023-2024 hedeflerimiz çok daha yüksek ve daha iyi olacak” şeklinde konuştu.