Milyonları ilgilendiren 'kırmızı et' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! '2.500 TL destek ödemesi'

Cumhurbaşkanlığının 'Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Ana Statüsünün 5. maddesinin ikinci fıkrasına binaen kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla, 2/4/2022-1/5/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığırlar için, 2.500 TL/baş destekleme ödemesi ESK'ca hazırlanacak icmal karşılığında yetiştiricilere yapılacak.

DOĞRULUĞUNDAN ET SÜT KURUMU SORUMLU OLACAK

Sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılır/yaptırılacak. Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanacak, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM)'ne gönderilecek. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumlu olacak.

ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI ARACILIĞIYLA YAPILACAK

HAYGEM, ESK'dan gelen icmali kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkânları çerçevesinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yetiştiricilerin hesabına aktaracak.

FİNANSMAN VE ÖDEMELER

Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.

Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarım belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkili olacak.

Destekleme ödemeleri; ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın % 0,2'si komisyon olarak ayrıca ödenecek.

Bu Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden yetiştiricilerin hesabına aktarılacak.

Bu karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek. Karar, 2/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.