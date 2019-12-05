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"Milli Teknoloji Hamlesi" yatırım ve istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekimde 10,4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, bu yatırımlar hayata geçirildiğinde 23 bin 14 kişiye istihdam sağlanacağını öngördüklerini bildirdi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" yatırım ve istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekimde 10,4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, bu yatırımlar hayata geçirildiğinde 23 bin 14 kişiye istihdam sağlanacağını öngördüklerini bildirdi.

05 Aralık 2019 Perşembe 14:04
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"Milli Teknoloji Hamlesi" yatırım ve istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle paylaştığı mesajında, ekimde yatırım teşviği verilen 5,5 milyar liralık 349 yatırımın tamamlama vizesi aldığını belirterek, 11 bin 378 vatandaşın bu firmalarda istihdam edildiğini kaydetti.

Aynı dönemde, 10,4 milyar liralık yatırım öngörülen 637 yeni teşvik belgesi düzenlendiğini ifade eden Varank, bu yatırımların gerçekleşmesiyle 23 bin 14 vatandaşın istihdam edilmesinin planlandığını vurguladı.

Varank, yeni teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 60'ının imalat, yüzde 22'sinin hizmetler, yüzde 14'ünün enerji, yüzde 3'ünün tarım, yüzde 1'inin de madencilik sektöründe faaliyet göstereceğini açıkladı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Ekim’de 5,5 milyar TL’lik yatırım, tamamlama vizesi aldı.Bu sayede 11.378 ilave istihdam oluştu.Aynı dönemde, %60’ı imalat sektöründe olmak üzere 10,4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, 23 bin ilave istihdam oluşmasını öngörüyoruz. <a href="https://twitter.com/hashtag/MilliTeknolojiHamlesi?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MilliTeknolojiHamlesi</a> <a href="https://t.co/qUjJiVvlqi">pic.twitter.com/qUjJiVvlqi</a></p>&mdash; Mustafa Varank (@varank) <a href="https://twitter.com/varank/status/1202488528355110912?ref_src=twsrc%5Etfw">December 5, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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