Meyvelerin kalitesi tescillendi

Yalova’da kivi ve aronya meyveleri Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ederek, Yalova’nın ve Altınova’nın coğrafi işaretli ürünleri olan aronya ve kivinin coğrafi işaret tescil belgelerini teslim etti. Yalova’nın Türkiye’de kivinin başkenti olduğunu söyleyen İl Müdürü Parıldar, "Her ortamda kivinin Yalova için ’24 ayar altın’ olduğunu söylüyoruz. Tabii 24 ayar altını da bir coğrafi işaret belgesiyle taçlandırmak çok güzel oldu. Bu belgeyle, hem irilik hem tane ağırlığı hem de depodaki dayanım süresi anlamında diğer illerdeki kivilerimizden farklı ve avantajlı olduğunu ortaya koyduk” dedi.

Coğrafi işaret tescil belgesinin zaten kaliteli olan Yalova kivisine ayrı bir değer kattığını, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İl Tarım ve Orman Müdürümüz Suat Parıldar, aronya ve kivinin coğrafi işaret tescil belgelerini bizimle paylaştı. Bu değerli belge üretim, markalaşma ve pazar anlamında çok daha iyi sonuçlar almamızı sağlayacak. Bu sürecin gerçek kahramanları tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.