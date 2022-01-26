Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine telekomünikasyonda kariyer imkanı

Türk Telekom, telekomünikasyon sektöründe çalışmayı hedefleyen Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı’nın 6’ncı yılını tamamladı. Şu ana kadar programdan mezun olan 100’e yakın kişi şirketin bölge müdürlüklerinde çalışmaya başladı.

Türk Telekom’un üniversite-sanayi iş birliğine örnek bir model olarak hayata geçirdiği ‘Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı’ndan 6 yılda mezun olan öğrenci sayısı 2 bin 685’e ulaştı. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ’Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı’nın; telekomünikasyon sektöründeki nitelikli ara eleman ihtiyacı konusundaki araştırmalar ve üniversitelerle yapılan birebir çalışmalarla elde edilen bilgiler ışığında hayata geçirildiğini ifade ederek, “Ülkemizde istikrarlı bir şekilde büyüyen sektörlerin başında gelen telekomünikasyon sektörünün en önemli ihtiyacı nitelikli insan gücüdür. Şirket olarak sektörümüzde Türkiye’nin en büyük istihdam sağlayan şirketi olmanın gururunu yaşarken, ülkemizde teknolojik uzmanlıkların gelişimi ve eğitim adına üniversite-sanayi iş birliklerini stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Ülkemizin en büyük gücünün dinamik ve eğitimli genç nüfusu olduğuna inanıyor, gençlerimizin arzu ettikleri gelecekle buluşmaları için çalışıyoruz. Bu açıdan üniversitelerle birlikte gerçekleştirdiğimiz program sayesinde, pratik, çözüm odaklı kalifiye iş gücünü sektörümüze kazandırıyoruz. Eğitimlerle sektörümüze yönelik kapsamlı ve profesyonel bir deneyim elde eden mezun öğrencilerimizden 100’e yakını İstanbul, Adana, Kayseri, Trabzon, Antalya, Erzurum, Bursa ve İzmir Bölge Müdürlükleri’nde Türk Telekom ailesine katıldı" dedi.

14 üniversite bünyesinde, 23 farklı eğitim başlığı

Şirketin üniversite-sanayi iş birliğine örnek bir model olarak Türk Telekom Akademi çatısı altında sürdürdüğü ve 14 üniversitede devam eden program kapsamında söz konusu üniversitelerde uçtan uca ‘Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarı’ kuruluyor. Öğrencilere haberleşme teknolojileri, network sistemleri ve yeni nesil erişim teknolojileri başta olmak üzere 23 farklı ders başlığında 350 saat eğitim veriliyor. Sertifika programı kapsamındaki derslerin sonunda başarılı olan öğrencilerin, Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı Başarı Belgesi almaya hak kazandığı belirtildi.