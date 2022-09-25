Mersinliler balığa doydu; festivalde tam 10 ton balık-ekmek dağıtıldı

Mersinliler, balık festivalinde bu yıl balığa doydu. Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karaduvar Balık Festivalinde, vatandaşlara 10 ton balık-ekmek dağıtıldı. Mersin dışından birçok ilden ziyaretçilerin de akın ettiği festival, hem karada hem denizde gerçekleştirilen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oluyor.

Akdeniz Belediyesi, bu yıl da Mersinlileri Karaduvar Balık Festivalinde buluşturdu. İlçenin sahil mahallelerinden biri olan Karaduvar’da dün başlayan festivalde, konserler, gösteriler, çocuklar için eğlence ve oyun alanları, kadınların açtığı yiyecek stantları, ödüllü yarışmalar karada devam ederken, denizde de yelken yarışları, oltayla balık tutma ve flyboard gösterileri, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek verdiği, dün akşam Hakan Altun konseriyle renklenen 3. Karaduvar Balık Festivali, bu gece sona erecek.

Eylül ayının son günleri yaşanmasına karşın sıcak havanın ve güneşin tadını çıkararak denize giren vatandaşlar için sahilde kurulan stantlarda 10 ton sardalye-ekmek dağıtıldı. Ziyaretçiler, balık-ekmek alabilmek için stantların önünde uzun kuyruklar oluştururken, balık-ekmeğini alan, soluğu deniz kenarında alarak, şalgamla birlikte keyifle yemeğini yedi.

“Bu yıl 150 bin kişiyi geçeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, iki gündür ayrılmadığı festival alanında bir yandan vatandaşlara balık-ekmek dağıtırken bir yandan da keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. İHA muhabirine festivali değerlendiren Başkan Gültak, balık festivali macerasının 2019’da başladığını, mütevazı olmasına karşın 50 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi. 2020’de pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri festivale geçen yıl da yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını belirten Gültak, “Bu yıl rakamlarımız 150 bini geçeceğimizi gösteriyor. Bu yıl festivalimizde stant ve pişirim alanlarımızın sayısını artırdık. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, yelkencilerimiz de stantlarımızda yerlerini aldılar. Dün gece çok hoş bir ışıklı flyboard gösterisi oldu, bugün de gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Bu festival artık Mersin’i aştı”

Festivale ilk başladıkları yıl yaklaşık 5 ton sardalye-ekmek dağıttıklarını anımsatan Gültak, geçen yıl bu miktarın 7 tona çıktığını, bu yıl ise 10 tonun üzerinde balık-ekmeği vatandaşla buluşturduklarını vurguladı. İnsanların akın akın festivali geldiklerinin altını çizen Gültak, “Bu festival artık sadece Akdeniz’i değil, Mersin’i de aştı. Adana, Konya, Kayseri, İzmir ve İstanbul’dan misafirlerimizin olduğunu alanda gördüm. Bunlar güzel şeyler; çünkü 4-5 yıl önce Akdeniz ilçesi maalesef uyuşturucu ve terörle anılan, kadınların evin içine tıkandığı, gençlerin hayata umutlu bakamadığı bir ilçeydi, ama artık Akdeniz’de umutlar yeşerdi, barış, kardeşlik var. Akdeniz’de huzuru sağladık. Festival de bunlardan biriydi. Sporla, sanatsal faaliyetlerle, festivallerle ve eğitimlerle Akdeniz’i değiştirdiğimize inanıyorum ve bunu da devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Nisan ayında Gül Festivali düzenleyeceğiz”

Birkaç ay önce üzüm şenliği düzenlediklerini anımsatan Gültak, Nisan 2023’te de Gül Festivali gerçekleştirmeye hazırlandıkları bilgisini verdi. Akdeniz ilçesinin kesme gül üretiminde İzmir’den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken Gültak, “Gül Festivali ile de bölgemizi tüm Türkiye’ye tanıtacağız. Özellikle enerji krizine giren Avrupa’da Hollanda’nın bu kış seralara kapatacağını ve gül üretmeyeceğini duyduktan sonra daha da sevindik, çünkü Akdeniz yine ön plana çıkacak. Havalimanımızın da bitmesiyle birlikte Akdeniz’de kesilen güller Londra’da, Paris’te, Amsterdam’da, Frankfurt’ta, Porto’da ve birçok yerde satılmaya hazır olacak; bu da bizim çiftçimize iyi gelecek” ifadelerini kullandı.

“Festival, Karaduvar esnafını 12 ay boyunca hareketlendiriyor”

Sadece bir gece sanatçının gelmesi ve 20-30 bin kişinin izlemesiyle gerçekleşen festivallere sıcak bakmadığını da belirten Gültak, “Bizim yaptığımız bu festival, Karaduvar esnafını 12 ay boyunca hareketlendiriyor, çünkü insanlar Karaduvar’ı tanıyor, farklı illerden, ilçelerden buraya balık yemeye geliyor. Ekim ayına gireceğiz, hala güneş var ve insanlar denize girebiliyor. Bu da buradaki esnafı kalkındırıyor. Festivalimizin bir özelliği de Karaduvarlı kadınlarımıza ve kooperatiflerimize stantlar açtık, ürettiklerini burada satıyorlar ve ailelerine para götürüyorlar. Festivalle sadece tanıtma değil, bölgeyi kalkındırma ve bölgenin esnafına, kadınına pozitif ayrımcılık sunmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

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