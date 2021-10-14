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Merkez Bankası görev değişikleri Resmi Gazetede
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.
Ekonomi 14.10.2021, 00:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.
Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.