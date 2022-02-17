Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. TCMB, beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmedi ve yüzde 14'te sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. TCMB, beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tuttu. Banka böylelikle üst üste iki faiz kararında pas geçmiş oldu. TCMB, eylül ayından aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirmiş ve politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e indirmişti.
ARKA ARKAYA İNDİRİM YAPMIŞTI
TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.
ENFLASYON TAHMİNİ
Yılsonu enflasyon tahminini yukarı yönlü yüzde 23.2'ye güncelleyen TCMB, politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti.
Merkez Bankası'nın Faiz toplantısı tarihleri
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