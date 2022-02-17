Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. TCMB, beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tuttu. Banka böylelikle üst üste iki faiz kararında pas geçmiş oldu. TCMB, eylül ayından aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirmiş ve politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e indirmişti.

ARKA ARKAYA İNDİRİM YAPMIŞTI

TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

ENFLASYON TAHMİNİ

Yılsonu enflasyon tahminini yukarı yönlü yüzde 23.2'ye güncelleyen TCMB, politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti.

Merkez Bankası'nın Faiz toplantısı tarihleri

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022