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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan, yılın ilk enflasyon raporu açıklaması! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporu sunumu için kameraların karşısına geçti.

Ekonomi 27.01.2022, 10:51
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Son rapordan bugüne dek varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.

Küresel iktisadi faaliyet üzerindeki risklerin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz, Türkiye'nin dış talep görünümü olumlu seyrini korumaktadır.

Doğalgaz fiyatları yüksek seyrediyor.

Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor. Dünya genelinde manşet ve çekirdek enflasyon hız kazandı.

Enflasyonun etkileri merkez bankaları tarafından yakından takip ediliyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları arasındaki söylem ayrışması artıyor.

Gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri olduğunu gözlemliyoruz. Portföy akımları hala salgın öncesi seviyelere ulaşamadı.

Çin dışındaki hisse senedi piyasalarına da girişler olduğu, Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Kasım ayında devam ederken,. Aralık ayında çıkış gözlendi.

Türkiye'de iktisadi faaliyet 3. çeyrekte kuvvetli seyrini sürdürdü. Türkiye OECD ülkeleri arasında net ihracatın büyümeye en fazla katkı yaptığı ülkeler arasında yer aldı.

Aşılamanın hızlanması küresel ekonomideki toparlanma sürecini destekliyor. Dış talebin iktisadi faaliyete katkısı artıyor. Vaka sayılarında artış gözlense de izolasyon tedbirleri küresel ölçekte daha gevşek uygulanıyor.

Daha gevşek önlemler turizm faaliyetindeki toparlanma eğiliminin belirginleşmesinde önemli rol oynadı. Kartla harcama verilerine göre salgından daha çok etkilenen hizmet sektörlerinde artış oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Anket verileri firmaların yatırımlarını artırma eğiliminde olduğunu gösteriyor. İlave kapasite ihtiyacının önümüzdeki dönemde de yatırım talebini destekleyecek bir unsur olduğunu değerlendiriyoruz. Uzun vadeli TL finansman imkanları yatırımlar için önemli.

Yüksek frekanslı veriler işgücündeki toparlanmanın iktisadi faaliyetle uyumlu görünüm sergilediğini gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz.

Hizmet gelirleri salgın öncesi seviyelerine ulaştı.

Altın ve enerji dışarıda bırakıldığında cari dengedeki iyileşmenin sürdüğünü görüyoruz. Cari dengenin 2022'de fazla vereceğini öngörüyoruz.

4. çeyrekte yıllık kredi büyümesi tarihsel ortalamalara yakınsadı. Ticari kredilerdeki gelişmeyi önemsiyoruz.

Enflasyon görünümü

Yılın son çeyreğinde döviz kuru gelişmeleri enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicilerinden biri oldu.

Enflasyondaki yükselişte temel mal, gıda ve enerji grupları öne çıktı.

Önceki raporda 2021 yıl sonu tahmini yüzde 18,4 olmuştu

Merkez Bankası’nın 28 Ekim 2021’de yayımladığı son Enflasyon Raporu’nda 2021 yıl sonu için yüzde 18,4 oranında bir enflasyon tahminine yer verilirken, Aralık 2021’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08 ile 19 yılın zirvesine ulaşmıştı. Aynı raporda 2022 yıl sonunda enlasyonun yüzde 11,8 seviyesinde olacağı öngörülmüştü. Enflasyonun 2023 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 7 olmak üzere yüzde 4,6 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmişti. TCMB’nin orta vadeli enflasyon hedefi halen yüzde 5 seviyesinde.

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