Memurun zam talebi belli oldu: İki yıl için yüzde 38...

2 Ağustos'ta başlayacak kamuda zam görüşmeleri öncesinde Memur Sen zam talebini belirledi. Buna göre Memur-Sen kamu görevlilerine 600 TL seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam talep etti.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, 6. dönem toplu sözleşme tekliflerini kamuoyuyla paylaştığı toplantıda "2 Ağustos pazartesi günü başlayacak ilk oturumla birlikte ekonomideki büyümeyi kamu görevlilerin maaşlarına yansıtacak tekliflerle gelinmelidir. 5. dönem toplu sözleşmenin zararları görülmeli. 600 TL seyyanen zamla kayıplar giderilmelidir. " şeklinde konuştu.

6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin ağustos ayının 3. haftasında tamamlanması gerekiyor. Aksi takdirde, hakem kurulu karar verecek. 2019’daki görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu karar vermişti

Memur-Sen'in talepleri arasında en düşük memur maaşının yükseltilerek ilk yıl bin 644 TL, ikinci yıl bin 206 TL zam verilmesi de yer aldı. Teklif kabul edildiği takdirde 4 bin 239 TL olan en düşük memur maaşı 1 Ocak 2022’de 5 bin 883 TL, 1 Ocak 2023’de 7 bin 89 TL olacak.

Memur-Sen, kamu görevlilerinin aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarına 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere yüzde 3, 1 Ocak 2023’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı artışı isterken ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalandırılması gerektiğini yineledi.

Taban aylığından gelir vergisi kesilmesi uygulamasının son bulmasını isteyen Memur Sen, gelir vergisinde yüzde 15'lik oranı aşan kısmın kamu işverenince ödenmesini talep etti. Ayrıca, üç ayda bir 134.84 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin 2022'de 450 TL, 2023'te de 540 TL'ye yükseltilmesi istendi.