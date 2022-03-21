Mehmet Atmaca: "Türkiye inşallah savaşı bitirecek"

Mehmet Atmaca Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı Türkiye’nin bitireceğini umduğunu söyledi. Atmaca, birçok yabancı firmanın fabrikalarını Türkiye’nin lojistik konumundan dolayı buraya taşımak istediğini de ifade etti.

Mehmet Atmaca Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Savaş dolayısıyla Ukrayna’ya sevkiyat yapamadıklarını ve araç da bulunmadığını belirten Atmaca, "Rusya’ya az da olsa gönderebiliyoruz. Ukrayna’da ticaret tamamen bitti, sıfır seviyesinde. Bizim çok büyük bir ticaretimiz vardı her iki ülkeyle de. Ticari hacmimiz yüksek seviyede. Etkiliyor tabii ki bu durum. Alternatif pazarlar bulmamız lazım, bununla uğraşıyoruz. Avrupa ve birçok yerde müşterilerimiz var, siparişleri oraya kaydırdık ve çok büyük sıkıntımız yok. Oralara mecburi mal satan firmalar var, onlar için sıkıntı. Sebze ve meyve üreticileri çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Türk ekonomisine çok büyük bir etkisi olacak ama duamız savaşın bitmesi, oradaki insanların mağdur olmaması. Müslüman olarak vicdan azabı çekiyoruz, hiçbir yerde savaş istemiyoruz ve bitmesi için dua ediyoruz. İnşallah oradaki insanlar daha fazla sıkıntı yaşamaz. Rusya ve Ukrayna ekonomisi bitme noktasına geldi. Nasıl toparlayacaklar, çok zor gözüküyor. Rusya’nın elinde çok doğal kaynaklar var ama Ukrayna çok büyük sıkıntı yaşayacak" dedi.

"Savaş tüm dünyaya bela oldu"

Türk ekonomisine ve döviz durumlarına değinen Atmaca, "Hükümetin kur korumalı mevduat hesapları var, dolar belli yerde tutuldu. Cari açık zaten var ama hükümetin aldığı tedbirlerle kur sabit duruyor. Yaklaşık 50 milyar dolara yakın mevduat oluştu. Şu anda kur artışını frenliyor. Çok büyük bir rahatlık olacak. Türkiye doğalgaz ve petrolü dışarıdan alıyor, savaşın bitmesiyle bunların fiyatları aşağıya inecek. Dövizde önemli düşüş bekliyoruz. Sadece Türkiye’de değil, dünyada rahatlık olacak. Savaş tüm dünyaya bela oldu, enflasyona sebep oldu ve bir an önce bitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye inşallah savaşı bitirecek"

Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye’nin adil ve adaletli durduğunu ifade eden Mehmet Atmaca, "Türkiye her iki ülke için büyük bir fırsat, çünkü adil davranıyor, hak ve adaletle hareket ediyor. Güvenli tek bir ülke var orası Türkiye. Putin ve Zelensky görüşmesi olacaksa burada anlaşacaklar. Başka ülkelerdeki sıkıntı birinin taraf tutması. Türkiye burada eşit mesafede hareket ediyor. O yüzden tercihleri burası olacaktır. Türkiye inşallah bu işi bitirecek. Türkiye güçlenen bir ülke. Özellikle son dönemdeki savunma sanayine yapılan yatırımlar ortaya çıkmış oldu. Türkiye’nin şu anda gücünü bunlar gördükleri için Putin, Zelensky ve Cumhurbaşkanımızla olan ilişkisi görüldü. Bundan dolayı Türkiye’ye geliyorlar. İnşallah en kısa zamanda bu savaşı bitireceğiz" diye konuştu.

"Türkiye lojistik açıdan çok merkezi bir yerde"

Konumundan dolayı birçok yabancı firmanın Türkiye’de fabrika açma girişiminde olduğunu dile getiren Mehmet Atmaca, "Çok büyük avantaj sağlayacak Türkiye’ye. Bununla alakalı görüşmeler var. Ukrayna’da birçok sanayiciyle görüştük. Böyle bir niyetleri var. Türkiye lojistik açıdan çok merkezi bir yerde. Yaptırımlar Avrupa’da çok fazla olduğu için bu tür yaptırımlar başka ülkede yok. Oradaki sanayicileri buraya çekmemiz lazım. Bu aralar Birleşik Arap Emirlikleri’ne çok giden var Ruslardan. Türkiye için fırsat bu aslında. Ben geleceklerine de inanıyorum" dedi.

"Sürekli alternatif arıyoruz"

Ekonomik olarak sıkıntılı dönemlerde eleman çıkartmayıp işçi aldıklarını belirten Atmaca, "Her hafta mutlaka yeni arkadaşlarımızı alıyoruz ihtiyaç halinde. Bizde herhangi bir sıkıntı yok ve olmayacak da. Biz sürekli alternatif arıyoruz ve A, B, C planlarımız var. Scooter satışları çok hareketli, yakıt fiyatlarının artışından sonra. Çok iyi sipariş talepleri alıyoruz hem Türkiye hem ihracat için" ifadelerini kullandı.