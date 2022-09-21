MARKA, Yalova’da 2022 Mali Destek Programlarını tanıttı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Yalova’da, 2022 Yılı Mali Destek Programları düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla tanıtıldı.

MARKA tarafından bu yıl firmalara “Sanayide Verimlilik Dönüşümü - Faizsiz Kredi Desteği” ve “Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” çerçevesinde toplam 70 milyon lira destek verilecek. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında desteklerle ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, son 3 yıldır pandemi ve bütçe imkanları nedeniyle mali destek sağlayamadıklarını söyledi. Bu süreçte pek çok güdümlü projenin yanı sıra Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde destekler verildiğini dile getiren Çöpoğlu, yeni destek programlarıyla ilgili şunları kaydetti:

“50 milyon lira bütçeli Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı. Biz Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde bölgemizdeki bütün ilçeleri proje tarama toplantılarıyla taradık. Orada paydaşlarımızdan önerilen bazı projeleri SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) çerçevesinde değerlendiremedik. Çok güzel projeler var kırsal kalkınmayı, kırsal turizmi destekleyen. Ortaya çıkan yeni fikirlerle inşallah toplam 50 milyon liralık bütçeli bu programı tamamlayacağız.”

Sanayide dönüşüm için faizsiz kredi desteği

Sanayide Verimlilik Dönüşümü Programı’yla Türkiye’de ilk kez uyguladıkları faizsiz kredi desteği hakkında da bilgi veren Çöpoğlu, “Bu program sanayide verimlilik dönüşümünü içeriyor. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. Bunun da toplam bütçesi 20 milyon TL. İlk 6 ay ödemesiz, 24 ay faizsiz, eşit taksitlerle geri ödemeli bir program. Bu sene ilk olması noktasında bütçeyi biraz sınırlı tuttuk. Başarılı olursa önümüzdeki dönemde, diğer kalkınma ajansları gibi biz de faizsiz kredi desteğini bölgemize daha da yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Çöpoğlu, 2024-2028 dönemini içeren bölge planı çalışmalarında da önemli bir yol aldıklarını sözlerine ekledi.

Ardından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Uzmanı Berfu Özge Yıldız, mali destek programları hakkında detaylı bilgiler sunarken katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Tanıtımın ardından Doğu Marmara 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Muammer Erol, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, YTSO Başkanı Tahsin Becan, kurum müdürleri ve firma temsilcileri katıldı.