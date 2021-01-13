Mardin’de, üretimi rağbet gören fıstık ve lavanta aynı tarlada toprakla buluştu

Mardin’de çiftçiler tarafından üretimine rağbet gösterilen ıstık ve lavanta, 72 dönümlük tarlada toprakla buluştu.

Mardin’in Savur ilçesine bağlı İçören köyünde çiftçilik yapan 54 yaşındaki Mehmet Çelik, GAP İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün projesi kapsamında, dededen miras kalan 72 dönümlük atıl arazisini tarıma kazandırarak bin 800 fıstık fidesi ile birlikte 50 bin tane lavanta fidesini toprakla buluşturdu. Mehmet Çelik, tarlada yetişecek olan fıstık ve lavanta ile birlikte 40 kovan arı yerleştirileceğini ve böylelikle şu an kilosu 300 liradan satılan lavanta balı üretimi de sağlanacağını belirtti. Lavantanın bal ve yağ üretiminin dışında demet olarak satılacağını ve tarlanın kazanacağı güzel görüntüyle de gelin-damat fotoğraf çekimlerine açılacağını aktaran Çelik, "Dededen kalma yöntem ve ürünlerin dışına çıkılarak modern tarıma geçilmesi gerekir. Dar alanda yeni ürünlerle daha fazla kazanç sağlanabilir. Lavanta ve diğer endemik bitkilerinin getirisi daha fazladır. Lavantanın yanında fıstık, zeytin ve badem ektik. Mahallemizdeki çiftçilere örnek bir tarla oluşturduk. Bunun yanında da 40 kovan arı alacağız. Lavantanın balı çok meşhurdur. Önemli bir bal ve önemli bir besin. Tarlanın bir kısmına kekik ekeceğiz. Kekik ve lavanta balının bölgenin en değerli ürünleri arasında ön plana çıkacağına inanıyorum. Bu arada tam anlamıyla güzel bir proje hazırlandı. Damlama sulama sistemi çekilecek. Bugün lavantalarımızı toprakla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki sonbaharda lavanta satışına geçeceğiz ve burayı o zaman gelin damat çekimleriyle fotoğraf turizmine de açacağız" dedi.

Lavanta ekim çalışmasını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler ise "Bu projeyi GAP’la uyguladık. Amacımız atıl durumda bulunan arazileri tarıma kazandırmaktı. Biz bu projeyi uygularken 3 ürünün birlikte yapılacağını da çiftçilerimize göstermek istedik. Fıstık, 10 yıldan sonra verim vermeye başlayacak. Bunlar arasındaki lavantayla da çiftçinin kendi besinini sağlaması ve para kazanması amaçlandı. Tabi bu lavantalarla arıcılıktan, baldan da para kazanılacak" diye konuştu.