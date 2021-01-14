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Makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar 2020’nin ihracat şampiyonu

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden sektörle ilgili 2020 yılında gerçekleştirilen ihracatı değerlendirdi.

Ekonomi 14.01.2021, 15:00
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Makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar 2020’nin ihracat şampiyonu

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden sektörle ilgili 2020 yılında gerçekleştirilen ihracatı değerlendirdi.

2020 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden en fazla ihracat gerçekleştiren birliğin Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olduğunu ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, “Bölgemizden tüm sektörlerde yüzde 4,1’lik artışla 9 milyar 278 milyon 128 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bunun 2 milyar 319 milyon 297 bin dolarlık kısmı Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün ihracatıdır” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yıllık bazda yapılan ihracat, en çok talep artışı olan ülke ve bölgeler ile en çok talep gören ürünler hakkında da bilgiler veren Başkan Altunkaya, “Güneydoğu Anadolu bölgesi ve özellikle Gaziantep, Türkiye ihracatına önemli katkılar sağlamaktadır. 2020 yılında Bölgeden tüm sektörlerde yüzde 4,1’lik artışla 9 milyar 278 milyon 128 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bunun 2 milyar 319 milyon 297 bin dolarlık kısmı Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün ihracatıdır. Bu rakam bölgemizin tüm sektörlerden yaptığı ihracatın yaklaşık 4’te birine tekabül etmektedir. Bu anlamda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün en önemli üslerinden biridir diyebiliriz. Ayrıca, Türkiye’deki hububat sektör ihracatının yüzde 31,7’sini gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Genelindeki 6 sektör birliği içinde liderliğini 2020 yılında pekiştirmiştir” ifadelerini kullandı.

Makarna, Buğday Unu ve Bitkisel Yağlar 2020’nin şampiyonu

Ürün bazlı ihracatı da değerlendiren Başkan Altunkaya, “Ülkemizin sektör ihracatına mal grupları bazında bakacak olursak, bisküvi-pasta 1 milyar 169 milyon 874 bin dolarla ilk sırada yer alıyor. Bu ürün grubunu sırasıyla, 952 milyon 460 bin dolar ile buğday unu, 883 milyon 391 bin dolar ile bitkisel yağlar, 785 milyon 702 bin dolar ile makarna 644 milyon 209 bin dolar ile şeker ve şekerli mamuller takip ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi özelinde ise mal grupları bazında ilk sırada 587 milyon 500 bin dolar ile makarna yer alıyor. Makarnayı sırasıyla, 408 milyon 862 bin dolar ile buğday unu 399 milyon 208 bin dolar ile bitkisel yağlar, 289 milyon 447 bin dolar ile bisküvi-pasta, 132 milyon 204 bin dolar ile kakaolu mamuller takip ediyor” ifadelerini kullandı.

İhracatta Orta Doğu ülkeleri açık ara önde

Ülke grupları bazlı ihracata da değinen Başkan Altunkaya, “Türkiye genelinde yapılan sektör ihracatının ülke gruplarına göre dağılımına baktığımızda ise Orta Doğu ülkelerinin yüzde 38,7 pay ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Orta Doğu ülkelerini, yüzde 23,6 pay ile Afrika, yüzde 11,1 pay ile Avrupa Birliği, yüzde 10,2 ile Amerika ülkeleri takip etmektedir. Orta Doğu ülkelerine ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 4 azalırken; Afrika ülkelerine yüzde 21,8, Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 11,9, Amerika ülkelerine ise yüzde 26,2 artış göstermiştir. Özellikle AB ve Amerika ülkelerine ihracatımızdaki artış dikkat çekici seviyededir” dedi.

Hububat ihracatçısının favorisi Irak ve ABD

İhracatta en fazla ihracatın ülke bazında Irak’a yapıldığını da ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden farklı ülkelere yapılan ihracat rakamlarını da değerlendirerek, “Ülkeler bazında ise Güneydoğu’dan sektör ihracatımızda ilk sırada 1 milyar 345 milyon 354 bin dolar ile Irak yer alıyor. Uzun bir aradan sonra Irak pazarında ilk kez artış kaydederek ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 oranında arttırdık. Irak’ı 373 milyon 395 bin dolar ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla ABD takip ediyor. Bu ülkeleri sırasıyla, yüzde 25 düşüşle Suriye, yüzde 17,9 düşüşle Yemen, yüzde 21,3 artışla Almanya takip ediyor. Almanya’yı Cibuti ve Venezuela takip ediyor ki bu pazarlarda ciddi ihracat artışı sağladık. Cibuti’ye ihracatımız 2020 yılında yüzde 80,4 artarak 213 milyon 661 bin dolar olarak gerçekleşti. Venezuela’ya ise yüzde 85,7 artışla 194 milyon 854 bin dolarlık ihracat yaptık” şeklinde konuştu.

"Orta Doğu’da toparlanıyor, Afrika ve ABD’de büyüyoruz"

Hububat, Bakliyat sektörünün Orta Doğu ülkelerinde yaşanan sorunları aştığını ve toparlanma sürecinin hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, Afrika ve Amerika pazarlarında ise sektörün hızla büyüdüğünü ifade etti.

Altunkaya, “Ülke ve bölgelere ülkemizin sektör ihracatının artışına Güneydoğu Bölgesinin katkısı da oldukça yüksek olmuştur, zira bölgemizin ihracat performansı genel olarak ülke geneli sektör ihracatının performansının üzerindedir. Nitekim, bölgemizin Orta Doğu pazarına ihracatı sadece binde 4 oranında gerileme kaydetmiştir. İlk sırada yer alan Orta Doğu ülkelerini, yüzde 31,1 artışla Afrika ülkeleri, yüzde 69,2 artışla Amerika ülkeleri, yüzde 56,8 artışla AB ülkeleri takip etmiştir. Ülkeler bazında ise yüzde 1,2 ihracat artışı kaydettiğimiz Irak ilk sırada yer alırken, Irak’ı yüzde 90,9 artışla Cibuti, yüzde 23,6 düşüşle Suriye, yüzde 60 artışla Venezuela, yüzde 34,4 artışla Somali, yüzde 79,1 artışla ABD takip etmiştir. Nihayetinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sektördeki ihracatı yüzde 16,1 artarak 2 milyar 319 milyon 297 bin dolar olurken; ulusal bazda sektör ihracatımız yüzde 7,5 artarak 7 milyar 298 milyon 64 bin dolar olmuştur” dedi.
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