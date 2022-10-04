LC Waikiki, Yeni Lojistik Merkezi ile globalleşme yolunda vites artıracak

Türkiye’nin en büyük hazır giyim moda perakendecisi LC Waikiki, Yalova’da hem bölge istihdamına katkı sunacak hem de yurt dışında 55 ülkedeki global operasyonları için kritik rol üstlenecek Yalova Lojistik Merkezi’ni, Yalova Çiftlikköy’deki Avrasya OSB’de açtı. Devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ile üst düzey yöneticiler de hazır bulundu.

LC Waikiki, ihracat odaklı büyüme hedefleri çerçevesinde Yalova Çiftlikköy, Avrasya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 274 bin metrekarelik yeni lojistik merkezini hizmete açtı. Şirketin 4 kıtada, 56 ülkedeki uluslararası operasyonları için kritik rol oynayacak olan yeni lojistik merkezinde aynı zamanda Türkiye’nin en büyük C-Tipi antreposu bulunuyor.

LC Waikiki’nin globalleşme ve büyüme hedeflerine paralel olarak hayata geçirilen proje, kullanılması planlanan yüksek teknolojiye sahip depo otomasyon sistemleri ile mağazacılık ekiplerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek.

Küçük: “4 kıtaya ihracat yaparken, ülkemizi lojistik üs olarak konumlandırıyoruz”

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"LC Waikiki olarak, 4 kıtada, 56 ülkede bin 200’den fazla mağazamızla 1 milyon 800 bin metrekarede müşterilerimize ulaşılabilir modayı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhracattaki rolümüzle ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı en önemli sorumluluğumuz olarak görerek ülkemizin bayrağını yurt dışında da dalgalandırmayı hedefledik. Bugün kendi üretim tesislerimizde 10 bin, tedarikçilerimizde ise 150 bin bin vatandaşımıza iş imkanı sağlıyoruz. Uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyümemizi sağlamak için üretim yatırımlarımız kadar lojistik ağımıza yaptığımız yatırımlar da önemli."

LC Waikiki’nin lojistik merkezi toplam alanı 785 bin metrekareye ulaştı

Konuşmasında LC Waikiki’nin küresel büyüme planlarına da değinen Küçük, “Bu çerçevede yaptığımız yatırımlarla bugün; İstanbul, Aksaray ve Yalova ile birlikte LC Waikiki’nin yurt içinde 685 bin metrekare, yurt dışında 100 bin metrekare olmak üzere lojistik merkezi toplam alanı 785 bin metrekareye ulaştı. Yalova Lojistik Merkezi’nin haftalık sevk kapasitesi ise 1-1.5 milyon adet ürün olacak. Bu yıl, 8 yeni ülkeye giriş yaparak, yurt dışında 120, yurt içinde 30 olmak üzere toplam 150 yeni mağaza açacağız. Ciro büyüklüğümüzü de geçen yıla göre yüzde 80 artırarak, 66 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hazır giyim sektöründeki toplam ihracatın yüzde 10’unu tek başına gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı ihracat rakamlarına göre, hazır giyim sektöründeki 12,8 milyar dolarlık toplam ihracatın yaklaşık yüzde 10’u LC Waikiki ve Taha Grup iştirakleri tarafından gerçekleştirildi. 2021 yılında lojistik merkezlerinden 550 milyon adet, yani neredeyse bir Avrupa nüfusu kadar ürün sevkiyatı gerçekleştirmeyi başaran LC Waikiki ve Taha Grup iştirakleri, Türkiye’ye 1 milyar doları aşkın döviz girdisi sağladı. Böylece, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021’ listesinde 15. sırada yer aldı.