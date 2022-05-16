Kuveyt Türk’ün teknoloji iştiraki Architecht’e üst düzey atama

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak finansal teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Architecht’te genel müdürlük görevine Ökkeş Emin Balçiçek getirildi.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak 2015 yılında kurulan ve finansal teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Architecht’e yeni genel müdür ataması yapıldı. Türkiye’de ve yurtdışında birçok banka ve finans kuruluşunun teknolojik altyapı süreçlerini tasarlayan Architecht’te, Dr. Mücahit Gündebahar’ın ardından yeni genel müdür Ökkeş Emin Balçiçek oldu. 10 yıl boyunca bankanın bilgi teknolojileri departmanlarında aldığı görevleri başarıyla sürdüren Balçiçek, son 3 yıldır Architecht’te teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.