Kuveyt Türk dördüncü kez Türkiye’nin En İyi İşvereni seçildi

İnsan kaynakları süreçlerini “önce insan-önce çalışan” prensibiyle yürüten ve Gelişim Mutfağı, Gelişim Sepeti, İyi ki İşveren Markası, Önce Çalışan Meclisi gibi birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçiren Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2021’de de “5000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde birinci olarak üst üste dördüncü kez “Türkiye'nin En İyi İşvereni” seçildi. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise “50-250 Çalışan Sayısı” kategorisinde en iyi işverenler listesine ikinci kez girmeyi başardı. Kuveyt Türk, salgın sürecinde de 6 bin çalışanının “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” demesini sağlayan insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye, çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya devam ediyor.

“Birbirini takdir eden çalışma kültürünü önemsiyoruz”

Kuveyt Türk Strateji, İK, Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Kurulduğumuz günden bu yana 32 yıldır çalışanlarımızın, ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm, iyi ki buradayım’ dedikleri bir iş yeri ortamına sahip olmasını kıymetli buluyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza, kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar hazırlıyor, kariyerleri boyunca sürekli kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl GPTW Avrupa’nın En İyi İşverenler listesine giren ilk kurumumuz, takım ruhuyla hareket eden, birbirini takdir eden çalışanların oluşturduğu işyeri kültürümüz sayesinde son dört yıldır GPTW’nin en iyi işverenler listesine giriyor. İştirakimiz olan Architecht teknoloji firmamızın da son iki yıldır en işi işveren seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan yaklaşımlar sergilemeye, onların mutluluğu için özgün uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Çalışanların geleceğe hazırlanmasına rehberlik ediyor

Kuveyt Türk, çalışan memnuniyetini artıran ve ödüller kazanmasını sağlayan yeni nesil insan kaynakları uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Kuveyt Türk, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini finans sektöründe bir ilke imza atarak bu yılın başında hayata geçirdi. Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanların mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti'nde toplayıp puanlandırarak çalışanlara farklı alanlarda tecrübe kazanma imkânı sunuyor. Unvan ve terfi baskılarından uzak İkili Kariyer Yapısı ise çalışanların kendi gelişim yolculuklarına odaklanarak farklı kariyer rotaları çizebilmelerine imkân veriyor. Kıdemde ve performansta istenilen şartların sağlanması koşuluyla, işin gerekliliğine göre belirlenmiş çevrimiçi eğitimler, sertifikalar, rotasyonlar ve yüksek lisans süreçleriyle çalışanlara farklı bir kariyer yolu sunuluyor. Performansı ve kıdemi yeterli olan çalışanlar, seviyelerine ve işlerine göre ek bir ücret artışından da faydalanıyor.

Çalışan memnuniyeti her geçen yıl artıyor

Kuveyt Türk, yan haklar konusunda ise sektörde bir ilk olan ve bu yıl 5. dönemine giren esnek yan haklar uygulaması Sepetim ile çalışanların farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyor. Brandon Hall Grup tarafından mükemmellik ödülü ve Stevie Awards’tan ödül alan Sepetim uygulaması sayesinde çalışanlar, yan haklarından esnettikleri bütçelerle BES gibi tasarruf yolunu tercih edebiliyor ya da bütçelerini seyahat, eğitim gibi ihtiyaç alanlarında değerlendirebiliyor. Kurum içi yapılan anket çalışmalarında Sepetim uygulamasından memnun ve çok memnun olan çalışan oranı yüzde 87’ye kadar yükseldi.

İyi ki mobil uygulamasıyla kesintisiz iletişim

Kuveyt Türk’ün, çalışanların birbirleriyle iletişim kurabildikleri interaktif bir platform olan, iç iletişim uygulamalarında Stevie Awards ödüllü “İyi ki” mobil uygulaması da çalışanlar arasında yoğun ilgi görüyor. Tebrikler, kutlamalar, duyurular ve videolar bu platform üzerinden paylaşılıyor. Bu sayede, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki şubeden yapılan bir paylaşım, genel müdürlüğe ve diğer tüm şubelere anında ulaşıyor. İyi ki mobil uygulaması, salgın sürecinde çalışanlarla iletişimin kesintisiz sağlanması bakımından önemli görevler de üstleniyor.

Ödüllü Bankacılık Okulu ile sürekli eğitim

Kuveyt Türk’ün sektörde bir ilke imza atarak 2017’de hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nda çalışanlara yönelik eğitimler salgın sürecinde de tüm hızıyla devam ediyor. Mesleki ve yetkinlik gelişim eğitimlerinin yanı sıra çalışanlara Veri Analisti Yetiştirme Programı, Veri Bilimcisi Yetiştirme Programı ve Dijital Yetkinlik Geliştirme Programı gibi birçok alanda eğitimler veriliyor. Öğrenmenin değere dönüştüğü Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, ortaya koyduğu başarılı çalışmaların sonucunda dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards’ta 4’ü altın olmak üzere 10 ödüle ve Tegep’ten 3 ödüle birden layık görülmüştü.

Önce Çalışan Meclisi çalışanların yönetime ulaşan sesi

Farklı organizasyon, fonksiyon, unvan ve kıdemlerden çalışanların oluşturduğu Önce Çalışan Meclisi de çalışanların yönetime ulaşan sesi olarak görev yapıyor. Kuveyt Türk ayrıca Hasbihal Sohbetleri, Kariyer Buluşmaları, Çalışan Memnuniyeti Hattı, Arkadaşım İK, Gönüllü Denetçilik Hattı, Etik Bildirim Hattı gibi insan kaynakları uygulamalarıyla ve Kitap Okuma Kulübü, Sosyal Yardımlaşma Kulübü, Gezi Kulübü, Basketbol Kulübü gibi organizasyonlarla çalışanlarının ilgi alanlarına destek oluyor.