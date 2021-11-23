Küresel pazaryerlerinde satışları artırmanın 10 kritik yolu

Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret her geçen gün gelişiyor ve hızlı bir ivmeyle büyüyor. 2022’de yaklaşık 6 trilyon dolara ulaşması beklenen dünya e-ticaret sektörü, girişimciler için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bu hacim içerisinde oldukça büyük bir alanı işgal eden küresel pazaryerleri de son yılların en gözde satış platformları olarak öne çıkıyor. E-ticaret yapan ve yapmayı düşünen kişi ve kurumlar için geliştirdiği analitik araçlarla, Türkiye’de muadili bulunmayan bir yazılım seti sunan NeSatilir.com’un Kurucusu Yiğit Tuna, küresel pazaryerlerinde başarılı olmanın 10 kritik ipucunu paylaşıyor.

1. Fark yaratın

Ürün listelerinizde rakiplerinize göre fark yaratmak hayati önem taşır. Fark yaratmak içinse, diğer satıcıların cevaplamadığı veya çözüm sunamadığı alanlarda öne çıkmanız şart. Listenizdeki tüm detaylar; fotoğraflar, ürün açıklaması, ürün başlığı, potansiyel müşterinizin neden sizin ürününüzü alması gerektiğine ikna etmelidir. Tüm bunları gerçekleştirmenin en etkili yolu ise rekabet içerisinde olduğunuz ürünlerin kullanıcı yorumlarını incelemek ve üzerlerinde sıkıca çalışmak. “Alıcılar ilgili ürünlerle alakalı neler söylüyor?”, “Alıcıların ilgili ürünü sevmesinde en çok etkisi olan üç etmen nedir?”, “Alıcıların ilgili ürüne negatif yorum yapmasında en çok etkisi olan üç etmen nedir?” gibi soruların cevapları ışığında, ürün listenizde ya da fotoğraflarında yapacağını iyileştirmeler, rekabetten sıyrılıp öne çıkmanıza muhakkak yardımcı olacak.

2. Marka kaydı oluşturun

Yurt dışı pazaryerlerinde marka kaydınızı oluşturmanız, markanızın altında sahte ürünlerle satış yapılmasına karşın sizi korur. Dolayısıyla ticari marka kaydınızı bir an önce gerçekleştirmek, zaman alan ve maliyetli bir süreci beraberinde getirecek olsa da göz ardı etmemeniz gereken bir konu. Ayrıca örneğin Amazon’da marka kaydı oluşturmanın size getireceği bir başka yarar “A+ Content” erişimi olacaktır. Bu, sizin çok daha gelişmiş bir ürün açıklaması içeriği yaratmanıza olanak sağlar. Bu sayede “Product Description” kısmında yazıdan farklı olarak fotoğraflarla da markanızın kalitesini, farklı ürün içeriklerinizi potansiyel müşterilere yansıtabilirsiniz. Böylelikle listenizi ziyaret eden potansiyel müşterilerin satın alım oranlarını dramatik şekilde artırabilirsiniz.

3. Müşteri kitlesi yaratın

Yurt dışı pazaryerlerinde müşteri kitlesi oluşturmanın uzun süreli başarıda oynadığı rolün önemi herkesçe bilinen bir gerçek. Bunu yapmanınsa birden fazla yolu var: Öncelikle e-mail listeleri oluşturmayı düşünebilirsiniz. Yeni bir ürün lansmanı yaptığınızda, bunu e-mail listenizde bulunan, markanıza güven duyan ve satışa çıkaracağınız ürüne ilgi duyacağını düşündüğünüz müşterilerle paylaşın. Ardından sosyal medya hesapları kurun. Özellikle Instagram gibi takipçilerinizin dışındaki kişilere de kolayca görünme şansınızın olduğu sitelerde, paylaşımlarınızın altına ekleyeceğiniz linklerle markanıza yeni müşteriler çekebilirsiniz.

4. Küresel düşünün

Kendinizi tek bir pazar yeriyle sınırlandırmak zorunda değilsiniz! Satışlarınızı Amerika pazarında gerçekleştiriyorsanız işletmenizin sınırlarını Avrupa’ya genişletmeyi düşünün. Avrupa Birliği, pazar büyüklüğü olarak her geçen gün Amerika’ya yaklaşıyor. Bu yükseliş trendi devam ederken erkenden yerinizi almanın getirisi çok büyük olabilir.

5. Listelerinize trafik çekebilmek için içerik üretin

Bulunduğunuz pazaryeri dışında gösterilmek üzere yaratılan içerikler, listelerinize trafik çekmek adına son derece efektif. Eğer satışta olan ürünleriniz spesifik konular ve kategoriler üzerineyse, müşterileri bu konularda bilgilendirecek veya bu kategorilere ilgilerini artıracak bir web sitesi kurmak akıllıca olacaktır. Bu doğru şekilde yapılırsa, internet üzerindeki organik aramalardan gelecek yüksek bir trafiği ürünlerinize yöneltebilirsiniz. Web sitenizde ürün linkinizin bulunması, normalde erişiminizin olmadığı bir müşteri topluluğundan satış almanız anlamına gelecektir.

6. Stok kontrolüne önem verin

Stoklarınızın sıkı takip edilmesi işletmenizin performansında beklediğinizden daha etkili olabilir. Yüksek miktarlarda ürün stoğu yapmak kısa ve uzun dönemde depolama maliyetlerinizi artıracaktır. Tersi durumda çok az stokla iş yapmaya çalışmak ise önemli fırsatları kaçıracağınız anlamına gelebilir. Geleceğe dönük satış beklentilerinizin, dönemsel etkiler sebebiyle satışlarınızda yaşanacak olan artış veya azalışlarının doğru şekilde tayin edilmesi stok kontrolünde başarının anahtarıdır.

7. Yüksek arama hacimleri olan ürünlere yönelin

İşinizi başarılı şekilde yürütebilmek için yüksek kalitedeki ürünlerin lansmanlarını gerçekleştirmelisiniz. Fakat bu yükselen rekabet ortamında satmak için mükemmel ürünü bulmanın gün geçtikçe zorlaştığı da doğru. Günümüzde başarının anahtarı, birçok arama teriminde birden yükselebilecek ürünlerden geçiyor. Peki ne yapmalısınız? Her şeyden önce, satışa uygun olduğunu düşündüğünüz birkaç ürün bulduktan sonra, rakiplerinizi alt etmek için bulduğunuz ürünün farklı farklı ve yüksek hacimli arama terimlerinde müşterilerin karşısına çıktığından emin olmalısınız. Sadece kısıtlı sayıda arama terimleriyle eşleşen bir ürünün başarılı olabileceğini söylemek oldukça güç; özellikle de bu rekabet ortamında yüksek yorumlu ürünlerle yarışmak zorunda olduğunuz düşünülürse. Öte yandan çok fazla arama terimiyle müşterilerin erişimine ulaşan ürünler, farklı kaynaklardan satış elde etmeye devam eder. Bu konuda doğru adımlar atabilmek için rekabet içinde olacağınız ürünlerin “keyword” yani arama terimlerini incelemeli ve buradan elde edeceğiniz sonuçlara göre oluşturacağınız bir planla hareket etmelisiniz.

8. “Influencer” iletişimi yapın

Müşteriler, ürünleri güvendikleri birinin tavsiyesi ile almaya yatkındır. Bu nedenle bazı yurtdışı pazaryerlerinde satışları yükseltmek adına “Influencer” denilen sosyal medya figürleri aracılığıyla kitleler üzerinde etki yaratabilir, ürününüzün tanıtımını yaptırabilirsiniz. Birinin ürününüzü alıp incelemesini sağlamak, ona güvenen takipçilerini potansiyel müşteriniz yapar. Normalde erişiminizin olmadığı bir kitleye ulaşma imkanını doğurur. Ürün çeşidi ile alakalı olan bir influencer ile direkt olarak Facebook veya Instagram gibi mecralardan iletişime geçebilirsiniz. Örneğin bir güzellik ürünü satıyorsanız, makyaj hakkında sosyal medyada insanları etkileyen bir kişiyle görüşmek işinize yarayabilir. Bu pazarlama yönetiminin maliyetli olduğu doğru fakat ürünlerinizi bedava yollamanız halinde sizin için incelemesini yapacak kişileri bulabilme imkanınız da var. İşin bu kısmı tamamen pazarlığa açık.

9. Instagram’ı satış kanalı olarak kullanın

Instagram, günümüzde sosyal dünyayı ele geçirmiş durumda ve halihazırda işletmelerin müşterilere ulaşması adına çok büyük bir imkan sağlıyor. Bazı pazaryerlerinin sunduğu avantajlı hesap yönetimleriyle sosyal promosyon kodu yaratabilir ve ürünlerinizi müşterilere göstereceğiniz linklerle bu mecrada paylaşabilirsiniz. Pazaryeri satıcıları bu zorlu rekabet ortamında öne çıkmaya çabalarken Instagram reklamlarına her gün daha fazla yöneliyor.

10. Destek alın

Pazaryerlerinde satış yaparken her konuda uzman olmanız beklenemez. Günümüzde hemen hemen her konuda danışmanlık veren uzmanlara erişmek oldukça kolay. Bu size sadece zaman kazandırmakla kalmayıp, işletmenizin değerini yükseltmenizi de sağlayacaktır. Fotoğraflama, reklam kampanyaları, hesap yönetimi gibi konularda uzmanlardan yardım almak başarılı bir işletme yönetmenin anahtarlarındandır. Nasıl yapılacağından emin olmadığınız noktalarda deneme yanılma yoluyla ilerleyip hatalar yaparak satıcı hesabınızın sağlığına zarar vermek yerine, bu işi profesyonellere bırakmak sizin için en doğru seçim olacaktır.