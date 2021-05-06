Küresel gıda fiyatları 8 yılın zirvesinde

Küresel gıda fiyatları endeksi 11 aylık yükselişini sürdürdü. FAO gıda fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bugün açıkladığı Küresel Gıda Fiyatları Endeksi Nisan ayında yükselişini sürdürdü. 11 aydır yükselişine devam eden FAO gıda fiyat endeksindeki Nisan ayı artışı Mart ayına göre yüzde 1,7 yükselişe işaret etti. Nisan ayında 120,9 puan olarak gerçekleşen FAO Gıda Fiyat Endeksi’ndeki artış geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre yıllık bazda ise yüzde 30,8 arttı. Endeks bu artışla 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Nisan ayı endeksi, tüm zamanların en yüksek gıda fiyat endeksi olan Şubat 2011’deki zirveden yüzde 12 daha düşük bir seviyede olduğu belirlendi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi ay boyunca yüzde 3.9 artarak Nisan 2020’den yaklaşık yüzde 60 daha yüksek seviyelere ulaştı. Brezilya’daki hasatın yavaş ilerlemesi ve Fransa’daki don hasarı ile ilgili endişeler, küresel arzın sıkılaştırılması ile endişeler arttırdı. Ana ihracatçı ülkelerdeki üretim artışının beklenenden daha az olacağı endişeleriyle artan uluslararası palm yağ fiyatları, bitkisel yağ Fiyat Endeksi’nde yüzde 1,8 artışa neden oldu. Soya ve kolza yağı daha da tırmanırken ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış daha sınırlı kaldı.

FAO Et Fiyat Endeksi, Doğu Asya’dan gelen yoğun talebin desteklediği büyükbaş hayvan, küçükbaş talepleriyle Mart ayındaki değerinden yüzde 1,7 arttı. Kümes hayvanları et fiyatları ise küresel pazarlardaki dengeyi yansıtacak şekilde istikrarını korudu.

Mart ayında kısa süreli bir düşüş yaşanan FAO Tahıl Fiyat Endeksi ise Nisan ayında yüzde 1,2 artarak Nisan 2020 seviyesinin yüzde 26 üzerinde kaldı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki beklenenden daha az ekim beklentilerinin yanı sıra Arjantin, Brezilya ve ABD’deki mahsul koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle mısır fiyatları yüzde 5,7 artarak geçen yılki seviyesinin yüzde 66,7 üzerine yükseldi. Uluslararası buğday fiyatları, pirinç, arpa ve sorgum fiyatları yumuşarken, genel olarak sabit kaldı.

Asya’dan gelen güçlü ithalat talebiyle yükselen tereyağı, peynir ve yağsız süt tozu fiyatları nedeniyle FAO Süt ürünleri Fiyat Endeksi Mart ayına göre yüzde 1,2 arttı.

2020 yılında küresel tahıl üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artışla 2,767 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.