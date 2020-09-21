Korona önemli indirim günlerine yoğun ilgi

Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş günleri haline gelen “Sold Out Shopping Days”, 7000 metrekarelik açık alana yayılmış olan, %70’e varan indirim fırsatları sunan elliye yakın markasıyla 4 Ekim’e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul Kongre Merkezi’nin terasındaki geniş alanda yer alan indirimli alışveriş etkinliği, ilk iki gününde pandemi dolayısıyla üst düzeyde tutulan sağlık önlemleri ile tam not aldı.

Perakende sektörüne can vermek üzere organize edilen etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen marka ve tasarımcılarının koleksiyonlarına %70’e varan indirimlerle sahip olmak mümkün. İlk defa gerçekleştirilen Sold Out alışveriş günleri boyunca indirimli ürünler satan markaların yanı sıra, çocuk oyun alanları ve yeme içme alanları da rağbet gördü.

Markalarda %70’e Varan İndirimler

Etkinlikte stantlarıyla indirimli satış yapan markalar arasında W Collection, VDR, Damat Tween, Mudo Collection, Boyner, SPX, Hummel, Toyzz Shop, English Home, Saat&Saat, Ecco, Puma ve daha nice marka yer alıyor. Stantların yanı sıra, oluşturulan tasarımcı butiklerinde Self-Portrait, Tadashi, Marchesa, Dion Lee, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Copurs, Amor Gariboviç, Zeynep Erdoğan gibi yerli ve yabancı tasarımcı ve markaların ürünlerine indirimlerle ulaşmak mümkün.

Açık Havada Lezzet Çeşitliliği

İndirimli alışveriş imkanı sunan markaların yanı sıra Hudson, Develi, Fiko Ocakbaşı, Sbarro, Burger King, Mado, Krispy Kreme, Gloria Jeans gibi birçok farklı konseptte hizmet veren mekan ve hamburgerden makarnaya, sandviçten wrap’e kadar çok çeşitli sokak lezzetleri sunacak olan Street Carnival gün boyunca ziyaretçilere hizmet veriyor. Yeme içme sırasında ise sosyal mesafe rahatlıkla korunabiliyor.

Çocukları Büyük Bir Eğlence Bekliyor

Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş etkinliğinde çocuklu aileler de düşünüldü. Çocuk oyun alanlarının yanı sıra Playland’den Those Animals’a, Toyzz Shop’tan Legendary Store’a, Panço’dan Childish’e kadar çeşitli çocuk markalarının yer aldığı alışveriş etkinliğinde, minik misafirler için de büyük fırsatlar sunuluyor. Her türlü hijyen ve güvenlik koşulunun sağlandığı, kapasitenin sürekli denetlendiği oyun alanlarında, aileler rahatlıkla çocuklarının eğlenmesine izin verebilecek.

Sağlık Önlemleri En Üst Seviyede

Pandemi dolayısıyla üst düzeyde tutulan sağlık önlemleri ile konukların sağlıklı bir şekilde indirimli alışveriş deneyimi yaşamalarının sağlanacağı etkinlikte, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu yönlendirmeler neticesinde alınan sağlık önlemleri şu şekilde:

Hijyen ekibi, tüm kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ediyor.

Açık hava olmasına rağmen, stantlar, fiziksel mesafe standartlarına uygun şekilde düzenlendi.

Tüm personelin sağlık kontrolleri rutin olarak yapılıyor.

Festival alanına girişte maske kontrolü ve termo tarama ile ateş ölçümü yapılıyor.

Alanların tüm temizlik işlemlerinde standartlara uygun antibakteriyel ve antiviral temizlik malzemeleri kullanılıyor.

Etkinlik alanında kolay ulaşılabilir noktalara el dezenfektanı yerleştirildi.

Hijyen malzeme atıkları için tıbbi atık noktaları kuruldu.

Tüm personele COVID-19 farkındalık eğitimi verildi.

Ortak kullanım alanlarına basılı bilgilendirme tabelaları konuldu.