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“Konutlarda tüketilen enerji sanayide tüketilenden fazla”

Türkiye’de binalarda tüketilen enerjinin toplam enerji tüketimindeki payına dikkat çeken VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, “Türkiye’de konutlarda tüketilen enerji sanayide tüketilenden fazla. Maalesef binalarımızın yüzde 80 civarı enerji verimliliğine uygun değil. Binalarda ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiyi ısı yalıtımı yaptırılarak yarı yarıya azaltabiliriz” dedi.

Ekonomi 19.01.2022, 16:37
“Konutlarda tüketilen enerji sanayide tüketilenden fazla”

Türkiye’de binalarda tüketilen enerjinin toplam enerji tüketimindeki payına dikkat çeken VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, “Türkiye’de konutlarda tüketilen enerji sanayide tüketilenden fazla. Maalesef binalarımızın yüzde 80 civarı enerji verimliliğine uygun değil. Binalarda ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiyi ısı yalıtımı yaptırılarak yarı yarıya azaltabiliriz” dedi.

Anadolu Buluşmaları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan VERİMDER, kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat - enerji sektörleri ve kanaat önderlerini İstanbul’da bir araya getirdi. Ana teması ‘enerji verimliliği ve gelecek’ olan toplantıda sürdürülebilirliğin yanı sıra döngüsel ekonomi ve çözüm odaklı neler yapılabileceği hakkında konuşuldu.

“Konutlarda tüketilen enerji sanayide tüketilenden fazla”

Türkiye’de binalarda tüketilen enerjinin toplam enerji tüketimindeki payına dikkat çeken VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, “Türkiye’nin kendini güçlü hissettiği üretimde iyi hissettiği zamanlarda yıllık 50-55 milyar dolarlık bir enerji ithalatı mevcut. Bunun ne kadarı sanayiye, ne kadarı konuta gidiyor derseniz, Türkiye’de konutlarda tüketilen enerji sanayide tüketilenden fazla. Maalesef binalarımızın yüzde 80 civarı enerji verimliliğine uygun değil. Binalarda ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiyi ısı yalıtımı yaptırılarak yarı yarıya azaltabiliriz. Özellikle artan enerji fiyatlarına karşı binalarına ısı yalıtımı yaptıran vatandaşlar faturalarında da tasarruf sağlamış olacak. Isı yalıtımı evlerin kış aylarında sıcak, yaz aylarında serin olmasına katkı sağlarken, tüketicilerin faturalarında da kurtarıcı olacak” dedi.

"Enerji verimliliği sürdürülebilirliğin esas başlıklarından biri"

İklim krizinin etkilerine ve buna bağlı olarak enerji verimliliğinin önemine vurgu yapan ve bu konudaki tüketici bilinci ve yerel yönetimlerdeki farkındalığa ilişkin gözlem ve önerilerini aktaran Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “Enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak enerji verimliliği sürdürülebilirliğin esas başlıklarından biri. Bu nedenle gerek kurumsal gerekse bireysel ölçekte enerji verimliliğinin iletişimi ve bu konuya ilişkin farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor” diye konuştu.

"Sera gazını azaltmada binalar büyük önem taşıyor"

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ise, binaların iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir role sahip olduğu konusuna dikkat çekti. 2018 yılından bu yana, enerji tüketiminde en büyük payın binalara ait olduğunu ifade eden Korkmaz, “Avrupa Birliği 2050 sıfır karbon hedefine ulaşmak için 1 trilyon euroluk bir bütçe belirledi. Bu bütçenin 200 milyar eurosu 2030 yılına kadar kullanılacak. 35 milyon binanın renovasyonu söz konusu. Türkiye’de de kentsel dönüşüm kapsamında 6,5 milyon binanın dönüşümü hedefleniyor” dedi.

Korkmaz, enerji verimliliği konusunda farkındalığın olduğunu, fakat harekete geçilmediğine vurgu yaptı. Korkmaz, “Ev satın alırken, ne kadar enerji tükettiğini soruyor muyuz?" dedi. Enerji verimliliği konusunda en yüksek potansiyelin ısı yalıtımından sağlanacağını söyleyen Korkmaz, “Bir derece soğutmanın maliyeti, bir derece ısıtmanın maliyetinin iki katı. Doğru ısı yalıtımı ile yüzde 50 enerji verimliliğine ulaşmak mümkün. Bugün mevcut binalarda enerji verimliliği sağlanırsa, 9-10 milyar dolar tasarruf sağlamamız mümkün olacak. İklim değişikliği ile mücadelede en büyük rol binalara ait. Türkiye’de değişim için fırsat var, teknoloji var; bundan sonra yapılması gereken ise harekete geçmek” diye konuştu.

"Enerji verimliliğinde yüzde 50 artış mümkün"

2050 yılına kadar konut stokunun iki katına çıkmasının öngörüldüğünü ifade eden Nippon Paint Betek Boya Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ Elazığ, enerji tüketiminde binaların büyük payı olduğunu söyledi. Bu payın yüzde 80’nin ısıtma ve soğutma sistemlerinden kaynaklandığını ifade eden Arzu Uludağ Elazığ, “Doğru yatırım yapılırsa, enerji verimliliğinde yüzde 50 artış sağlanabilir” dedi.

“İstanbul sürdürülebilir politikalar üretiyor”

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin en büyük aktörlerinden birinin enerji olduğunu söyleyerek “İstanbul’un akıllı, üretici, yeşil ve adil bir şehir olması için çalışıyoruz. Bu bizim vizyonumuz. Bu kapsamda tüm diğer şehirler gibi iklim değişikliğiyle ile ilgili ciddi bir mücadele halindeyiz. C40 Kentleri (C40 Cities) iklim değişikliği konusunu ele almak üzere metropol kentlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir ağ. Amacı; iklim değişikliği ile ilgili ölçülebilir ve sürdürülebilir politikalar belirleyen kentleri desteklemek. C40 Kentleri; 94 kenti, 700 milyondan fazla yurttaşı ve küresel ekonominin dörtte birini temsil ediyor. İstanbul’da C40 Kentleri arasında yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, C40 Deadline 2020 Programı’nı imzalayarak, İstanbul’un küresel ısınma ile mücadele için sürdürülebilir politikalar üreteceğini taahhüt etti. İklim Değişikliği Eylem Planı’nı C40 ile birlikte hazırladık. İstanbul’da enerji tüketiminin yüzde 63’ü binalardan, yüzde 28’i ulaşımdan, yüzde 10’u su ve atık sudan kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönemde sıfır enerjili binalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının çok daha etkili bir biçimde kullanıyor olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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