Konut maliyetleri düşüyor

Türk inşaat sektörü önemli bir sınavı daha başarıyla vermek için harekete geçti. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sektörün ithal inşaat malzemeleri yerine %100 yerli kaynaklardan ihtiyacını karşılaması için çalışmalara başladı. Tedarikçiler ile müteahhitler arasında mal-hizmet alışverişi için oluşturulan proje veri ve talep bankası YapıRadar.com'dan karara ilişkin yapılan açıklamada, yerlilik oranının artmasıyla inşaat sektöründe yeniden bir ivme yaşanabileceği aktarıldı.

“Emlak fiyatlarını %15 oranında düşürmesi bekleniyor’

İthal ürünlerin inşaat maliyetini ve konut fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten YapıRadar.com Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, “İnşaat sektörü, 400’ün üzerinde iş kolunu bünyesinde barındıran, milyonlarca insanın ekmek yediği bir sektör. Covid-19 sürecinde sınırlar kapanınca inşaat firmaları ürün tedariğinde sorun yaşamıştı. Sektörümüz, yılın ilk yarısında inşaat malzeme fiyatlarında yaşanan dalgalanmadan oldukça etkilendi. Yerli üretimin desteklenmesi, ithal edilen inşaat malzemelerinin yerine yerli malzemelerin kullanılması, konut fiyatlarını da doğrudan etkileyerek %15’lere varan oranlarda değiştirebilecek.

İnşaat malzemeleri ithalatı geçen yıla göre %14,5 geriledi

İMSAD’ın Temmuz 2020 verilerine göre, inşaat malzemeleri ithalatının Haziran ayının da altında kaldığına dikkat çeken Devrim Ünal Saygın, “İnşaat malzemeleri ithalatı Temmuz ayında 543 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 geriledi. İthalat ortalama birim fiyatı ise Temmuz ayında 2,84 dolar/kg seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam, 2,79 dolar/kg olarak kayıtlara geçmişti.” şeklinde konuştu.

İnşaat malzemesi maliyeti pandemiyle birlikte yıllık %6,66 arttı, çözüm dijital platformlarda

TÜİK verilerine göre; pandemi döneminin de etkisiyle inşaat maliyeti endeksinin arttığını kaydeden Saygın, “Malzeme endeksinde de yıllık yüzde 6,66 artış görüldüğünü’’ söyledi. Tedarikçiler, maliyetleri düşürmek için yeni yollar ararken; bir taraftan da yeni müşteri, görünürlük ve yetersiz teklif gibi sorunlarla da uğraşmak zorunda kaldılar. Ancak tüm bu sorunların çözümü, dijital platformlar ile mümkün. Bizler, YapıRadar.com olarak yılda ortalama 20 bine yakın projeyi takip ediyor, tedarikçiler ile müteahhitler arasında bir performans köprüsü oluşturuyoruz. Bu sayede inşaat firmaları, proje aşamasından tamamlanma aşamasına kadar, projelerindeki her türlü mal ve hizmet alımlarını platform üzerinden talep ederek tedarikçi şirketlere ulaşıyor ve teklif alıyorlar. Böylece uzun zaman alan ve pahalıya mal olan alım süreçleri, uygun fiyatlarla ve kısa sürelerde tamamlanıyor.” ifadelerini kullandı.