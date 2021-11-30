Kış lastiği yoğunluğu son günde devam ediyor

DÜZCE (İHA) – 1 Aralıkta başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde lastik değiştirme yoğunluğu yaşanıyor. Lastikçiler ise vatandaşlara ‘kar’ yağışını beklemeden lastiklerini değiştirmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

1 Aralık itibari ile ülke genelinde uygulamaya koyulacak olan kış lastiği uygulaması kapsamında Düzce’de lastikçilerde son gün yoğunluğu yaşanıyor. Yaz lastiklerini çıkarttırarak kış lastiklerini taktırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukta lastikler değiştiriliyor. Bir çok vatandaşın uygulamadan önce lastiklerini değiştirdiğini belirten Aksan Otomotiv sahibi Cemal Aksan, “Şu anda bir yoğunluğumuz var. Bu sene müşterimiz genel anlamda kasım ayı içerisinde lastik ihtiyaçlarının çoğunu karşılamış durumdalar. Bugün karşılamayan vatandaşlara hizmet veriyoruz. Lastik anlamında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Her ebat lastik gelmiyor. Zannedersek lastikler yurt dışına gidiyor. Bundan dolayı piyasada lastik sıkıntısı var. Sürücülere buradan tavsiyede bulunmak istiyorum. Kar yağmasını beklemeden araçlarının lastiklerini ya taktırsınlar ya ücretlerini ödeyip lastiklerini ayırttırsınlar. Yoksa ilerleyen süreçlerde lastik sıkıntısı yaşayacaklar” dedi.