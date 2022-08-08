Kilis’te Antep fıstığı hasadı başladı

Kilis’te yeni mahsul Antep fıstığının hasadı başlarken, fıstıkta bu yıl rekoltenin düşük olduğu bildirildi.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis’te de başlandı. Kilis’te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmış fıstıkları topluyor. Hasadın bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Fıstık üretiminde Kilis, Türkiye’de 7. sırada bulunurken 75 bin dekar alanda üretim yapılıyor. 4 bin 500 ton ürün elde ediliyor.

“Hırsızlık olaylarına karşı fıstıklar erken toplanıyor”

Fıstıkların hırsızlık olaylarına karşı tarla sahipleri tarafından erken toplanıyor. Fıstık üreticisi Süleyman Mercimek, fıstık hasadının başladığını ifade ederek, “Kızarmış fıstıkların hasadına başlandı. Kızarmamış olanlar da boz fıstık olarak toplanıyor. Fıstık tarlası sahipleri hırsızlık olaylarına karşı fıstıklarını bir an önce toplamaya çalışıyor” dedi.