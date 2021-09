Karadeniz’de balık bolluğu

Zonguldak’ta denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte bol olan palamut ve hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü.

Geçen yıl balık azlığı nedeniyle verimsiz bir sezon geçiren balıkçılar, bu yıl en verimli sezonlardan birini yaşıyor. Bereketli başlayan yeni sezonda tezgahların her türden balıkla dolmasını sağladı. Balık bolluğunun tezgah ve satışlara yansımasıyla da fiyatlarda geçen sezona oranla düşüş yaşandı.

Bu sene balık bolluğu yaşandığını ifade eden Balıkçı Oktay Ertürk, “Balık bolluğu var bu sene denizde çok hamsi var. Hamsi olduğu yer palamut çok olur. Bu sezon istavrit, mezgit bu sene bol. Bu seneden umutluyuz bolluk şimdiden başladı. Fiyatlar 20 lira. Hamsi yasağı iyi oldu. Hamsi irileşti halkımızın tam istediği balıklar var şeklinde konuştu.

1 Eylül itibariyle sezonun kötü başladığını fakat sonrasında palamut ve hamsi bolluğu yaşandığını ifade eden Bayram Yılmaz, “Bu günlerde balık hem fiyat olarak düşüyor hem de balık geçen seneye göre daha da irileşti. Bu sene bolluk görünüyor. Geçenlerde bildiğiniz gibi deniz bir anda soğudu ve balıklar şok olup kıyıya vurdular. Palamut poyrazı çok seven balık değil. Geçenlerde çok esti palamut yoktu. Poyraz gitti palamut geldi. Şu anda ufak bir şeyler başladı bundan sonrada olacak gibi inşallah bolluk yaşanır ve fiyatlar biraz daha geriye gelir. Bir kanatın 50 lira olduğu yerde balığın 20 lira olması pahalılık değil. Bu işlerin arz talep olduğu kadar fiyatlarında ne kadar yüksek olduğunu bilmesi lazım. Balıkçı teknesinde 50 tane adamın günde 3 öğün yemesi ve diğer masrafları da önüne koyduğunuzda her şeyi daha iyi olarak anlayabiliyorsunuz. Palamut şu an 450 -500 gram ağırlığında bunlar şu an tam olarak palamut değil torik yavrusu ekim ayının ortasına kadar 1 kilo 200 grama kadar büyür. Hamsi bol olur çinakopla lüfer bastırmazsa hamsi ile palamutu bol satarız ama çinakopla lüfer olursa ne palamut ne istavrit olmaz” şeklinde konuştu.

Tezgahlarda yer alan istavrit, mezgit, hamsi ve palamut 20 TL’den alıcı buldu.