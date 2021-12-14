Kamu bankalarının faiz indirimi kasımda konut satışlarına zirve yaptırdı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası kasımda 179 bin adetle yılın en yüksek konut satışına ulaşıldı.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut satışı, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu. Bu rakam, yılın en yüksek aylık satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ise konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 265 bin 353'e geriledi.

İpotekli konut satışı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Kamu bankalarının konut kredi oranlarında yaptığı indirimin satışlara yansıdığı görüldü. Yılın en yüksek rakamına ulaşılmasına rağmen ipotekli satışların toplam içerisinden aldığı pay da bu yılın zirvesini gördü.

Kasımda yüzde 22 olan rakam, ocakta yüzde 15, şubat, mart, nisan ve mayısta ortalama yüzde 18, haziranda yüzde 21, temmuz ve ağustosta yüzde 19, eylül ve ekimde yüzde 20 olarak gerçekleşmişti.

Tüm olumsuzluklara rağmen konut satışlarının güçlü seyrini sürdürdüğünü, yıl sonunda 1,5 milyon adetlik satış beklendiğini aktaran sektör temsilcileri, kamu bankalarının faiz indiriminin ipotekli satışlara net bir şekilde yansıdığını, böylece sektörün Türk ekonomisine katkısını sürdürdüğünü ifade etti.

- Yıl sonunda satışların 1,5 milyon adedi aşması bekleniyor

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl genelinde her 5 satıştan 4'ünün nakit olarak gerçekleştiğini, bunun da ikinci eldeki satışı artırdığını söyledi.

Tüketicilerin faiz yükü altına girmek istemediğini ifade eden Durbakayım, döviz, altın, vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne çok ciddi kaynak aktarımı yaşandığını bildirdi.

Durbakayım, "Aralık ayında dövizdeki ani yükselişin son bulacağını öngören yatırımcıların daha hızlı gayrimenkul sektörüne yöneleceğini düşüyoruz. Buna bağlı olarak satışların 200 bin seviyesini aşacağını ve yıllık bazda 1,5 milyon adet seviyesini geçerek yeni bir rekoru zorlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Faiz indirimi kasım rakamlarına yansıdı"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da bu yıl konut satışlarının her ay toparlandığını belirterek, 11 ayda 1,3 milyon adede yaklaştığını bildirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kaybın yüzde 9,2'ye gerilediğini aktaran Timur, "Kasımda toparlanma hızlandı. Bunda özellikle tüketicinin 'fırsat fiyatları' kaçırmama isteğinin etkili olduğunu düşünüyorum. Nitekim maliyetler çok arttığı için bir önceki ay alan uygun fiyatlı almış oluyor. Kaldı ki son 3 aylık artan maliyet de fiyatlara yansımadı. Aralıkta da böyle olacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Timur, faiz oranlarında yapılan indirimin kasım rakamlarına yansıdığını ifade ederek, "Kasımda ipotekli konut satışları yüzde 61 artarak 39 bin 366 oldu. İlk kez ipotekli konut satışlarında böyle bir artış gördük. Tüm bunlar bize tüketicinin bu fırsat fiyatlarıyla ev alma isteğinin yüksek olduğunu söylüyor." dedi.

- "İpotekli satışlarda hızlı artış yaşandı"

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise yılın en yüksek aylık rakamına kasımda ulaşıldığını belirterek, "Bu ayın bir diğer rekoru ise ipotekli, yani banka kredili konut satışlarında yaşandı. Yüzde 61 artarak 39 bin 366 oldu. En yakın rakam yine eylülde 29 bin adet seviyesindeydi." diye konuştu.

Akbal, bu iki hızlı yükselişle birlikte toplam konut satış adedinde geçen yıl ile makasın daraldığını, bunun en önemli sebebinin konut kredi faiz oranlarında yaşanan düşüş olduğunu, söz konusu ivmenin böyle gitmesi halinde 2022'de rakamların daha da yukarı çıkabileceğini kaydetti.

- "Kredi faizlerindeki indirim sonuç verdi"

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, konut kredi faizlerindeki indirimin sonuç verdiğini belirterek, inşaatın güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

Yabancıya satış rakamının yükselmeye devam etmesinin "yabancı yatırımcı Türkiye pazarına güven duyuyor" şeklinde okunması gerektiğini aktaran Akkuş, peş peşe gelen artış rakamlarının bunu kendilerine gösterdiğini bildirdi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da bir süredir düşüş trendinde olan iç piyasanın yükselişe geçtiğini belirterek, "Bu rakamların sürdürülebilir olması ve artan şekilde devam etmesi çok önemli." dedi.

Gelecek aylarda yerli ve yabancıda önemli rakamların gelmeye devam edeceğini aktaran Çulhalık, "Bu konuya sadece satış adedi olarak değil, ülkemize sağlanan döviz olarak da bakmak lazım. Kısacası, gayrimenkul sektörü ülke ekonomisine artan bir katma değerle hizmet etmeye devam edecek." diye konuştu.

