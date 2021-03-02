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Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonucunda kaldırılan kısıtlamalar ve kademeli normal sürece geçiş ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi 02.03.2021, 15:40
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Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonucunda kaldırılan kısıtlamalar ve kademeli normal sürece geçiş ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün orta seviye riskli bölge olduğunu, bu sebeple sanayici ve esnafı rahatlatacak değişikliklerin gerçekleşeceğini belirtti. Yavuz Uğurdağ, “Bir yılı aşkın süredir bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de gerek sağlık gerek ekonomik ve sosyal hayat anlamında olumsuz sonuçları meydana getirmişti. Ülke genelinde alınan tedbir kararlarıyla insan sağlığını ön plâna alarak çalışmalarımızı sürdürmekteydik. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlara göre kademeli normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu toplantıda, orta seviye riskli bölge olan ilçemizdeki ekonomik ve sosyal hayatı yakından ilgilendiren yeni kararlar alındı.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması kararı, bütün kesimler tarafından en çok beklenen karardı. Artık vatandaşlarımız hafta sonlarında, hafta içi olduğu gibi 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu karar sonucunda ilçemizde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, mobilyacılarımız, esnaflarımız ve diğer tüm sektörler hafta sonları da pandemi sürecinin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam edebilecekler. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlamaları da alınan kararlarla son bulmuş durumdadır. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dâhil yapacakları etkinliklere kişi başına asgarî 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 300’ü geçmemek üzere izin verilecek. Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerde ise katılımın kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı yüzü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilecek. Yine en çok beklenen kararlardan bir tanesi de kafe, restoran ve lokanta gibi işyerlerimiz için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıydı. Alınan karar çerçevesinde; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerinin açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması ve saat 19.00-21.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gel-al şeklinde çalışması, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışması kararı alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışma saatleri tüm ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de normale döndü. Eğitim alanında alınan karara göre ise, ortaokullar, liseler ve diğer kademelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı. Son olarak girişlerde HES kodu sorgulanması ve seyirci, refakatçi ya da misafir kabul edilmemesi kaydıyla halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışmasına karar verilmiştir” dedi.

Uğurdağ, “Alınan bu kararların Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de hem iş dünyası hem de sosyal hayat açısından vatandaşlarımıza nefes aldıracağı kanaatindeyiz. Kademeli Normalleşme Sürecinde de daha önce olduğu gibi tedbirlere uymalı ve sürecin olumsuz etkilenmesini sağlayacak davranışlardan uzak durmalıyız. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük bir görev düşüyor. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı ve bilinçli bir şekilde davranarak hem kendi sağlıkları hem de toplumun sağlığı açısından gereken tedbirleri almalarını rica ediyoruz. Kararların alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, işletmelerimize, işverenlerimize, çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
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