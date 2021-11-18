İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA öğrencileri eğitim kampında buluştu

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinin t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri kampta bir araya gelerek, alanında uzman akademisyenlerden dijitalleşme ve yönetim, finansal okuryazarlık, liderlik, girişimcilik gibi konularda eğitim gördü.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yine önemli bir eğitim kampına imza attı. Seçimlerde büyük mücadele vererek t-MBA Liderlik Akademisi'nde yer almaya hak kazanan öğrenciler eğitim kampında buluştu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Enis Eryaman ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitim Direktörü Özgür Kapan’ın açılış konuşması ile başlayan kampta, duayen eğitmenler öğrencilerle paylaşımlarda bulundu.

15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşen t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı'nın ilk gününde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan "Öğrenmeyi Öğretmek; Dijital Çağda Kendimizi Nasıl Geliştirebiliriz", Co-founder & Üst Yönetici Evreka Umutcan Duman Girişimcilik ve İnovasyon konulu sunumlarıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Proje yönetme ve takip etme süreçlerini deneyimleyerek öğrenen Liderlik Akademisi öğrencileri, Liderlik Akademisi Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel ile bir sene boyunca gerçekleştirecekleri proje ve kazanımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Betül Erok Şengel "iyi bir takım oyuncusu olmak" adlı sunumuyla öğrencilerle buluşurken bu yıl da öğrencileriyle birlikte eğitim kampını gerçekleştirmekten ve geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmekten mutluluk duyduğunu öğrencilerle paylaştı.





- Öğrenciler verilen eğitimlerin sonunda katılım sertifikası aldı





Açıklamada yer alan bilgiye göre, üç gün süren sertifikalı eğitim kampında öğrenciler, alanında uzman akademisyenlerden dijitalleşme ve yönetim, finansal okuryazarlık, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, liderlik, girişimcilik, proje yönetimi, etik değerler, ekip yönetimi ve yapay zeka & dijitalleşme konularında eğitim gördüler.

Öğrenciler, alanında uzman eğitmen ve akademisyenler tarafından verilen eğitimlerin sonunda katılım sertifikası aldı.

Gün boyu süren eğitimlerin sonunda eğitim kampı, öğrencilerin sertifika alması ve Korn Ferry şirketinin Türkiye Başkanı Şerif Kaynar'ın vizyon konuşması ile tamamlandı.