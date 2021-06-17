banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!

İspir’de dut hasadı

Erzurum’un İspir ilçesinde dut hasadı devam ediyor.

Ekonomi 17.06.2021, 11:30
İspir’de dut hasadı

Erzurum’un İspir ilçesinde dut hasadı devam ediyor.

İspir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde vatandaşlar imece usulü her gün bir vatandaşın bağında dut topluyor. Ağaçların altına örtülerin serilmesinin ardından silkelenen ağaçlardan dökülen dutlar toplanıyor. Bölgeye has dutun sağlık için çok faydalı olduğunu dile getiren İspirli kadınlar, toplanan dutlardan pekmez, pestil yapıldığını ve kurutularak satıldığını dile getirdiler.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493