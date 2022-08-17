İslahiye’de en acı hasat

Türkiye’nin önemli biber üretim alanlarından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde “kırmızı biber” hasadı başladı. biberin tarlada fiyatı 10-11 TL iken markette ise bu rakam 2 katına çıkıyor.

İslahiye’de binlerce dekar alandan üretilen biberler, pul biber, toz biber ve salça yapımında kullanılıyor. Gastronomi şehri Gaziantep’te yetiştirilen kırmızı biberler, iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Tarla fiyatı 10 ila 11 TL arasında değişirken marketlerde ise bu fiyat iki katına çıkıyor. Özellikle pul biber ve salça yapımında kullanılan kırmızı biberin üreticileri ise hasattan memnun olduklarını vurguladı. Yaklaşık 2 ay sürecek olan hasat mevsimlik işçiler içinde yeni bir ekmek kapısı oluyor.

“Tarladan markete fiyat 2 katına çıkıyor”

Biber fiyatının tarladan markete gidene kadar 2 kat arttığını ifade eden Çiftçi Mehmet Ölmez, “Mahsulden beklentimiz iyidir. Bu sene 50 dönümlük bir alanda ekim yaptık. 2 defa hasat yapıyoruz. 2 hasatta beklentimiz 50 dönümde 100 ton mahsul. Genelde biberimiz pul biber oluyor, salça oluyor. Yaş biberimiz tarlada 10-11 TL arasındadır. Bu fiyat markette 2 katına kadar çıkıyor. 2 gündür hasada başladık yaklaşık 2 ay sürecek” diye konuştu.