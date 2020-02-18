Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
119528
ALTIN
309.832
DOLAR
6.0611
STERLİN
7.8988
EURO
6.5462

İş Bankası'nda tartışma konusu Atatürk'ün paylarının temsilinden ibaret

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri çalışmalarına ilişkin “Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarını kimin temsil edeceğidir. Bankanın yönetimiyle doğrudan ilgisi yoktur. Biz işimizle gücümüzle meşgulüz” diye konuştu.

İş Bankası'nda tartışma konusu Atatürk'ün paylarının temsilinden ibaret

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri çalışmalarına ilişkin “Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarını kimin temsil edeceğidir. Bankanın yönetimiyle doğrudan ilgisi yoktur. Biz işimizle gücümüzle meşgulüz” diye konuştu.

18 Şubat 2020 Salı 17:23
11 Okunma
İş Bankası'nda tartışma konusu Atatürk'ün paylarının temsilinden ibaret

İş Bankası ve Koç Üniversitesi tarafından açılan Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantısında soruları yanıtlayan Bali, iş Bankası’nın sermaye yapısının belli olduğunu belirterek çoğunluk hissesi olan yüzde 40’ın munzam sandığına ait olduğunu söyledi.

Bali, bankanın yönetim kurulunda da çoğunluğun bu hissede olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Atatürk paylarının kimin tarafından temsil edileceği tartışılıyor. Bankanın iş yapışıyla ilgili bir tartışma yok. Doğrudan bankanın iş yapma biçimiyle ilgili bir tartışma değil. Bu tartışma ilk defa olmuyor. 1953 yılında bir kanunla CHP payları kamuya devroldu. O zaman da hisseler Hazine’ye devrolmuştu. Fakat 10 yıl sonra bu kanun iptal edildi. 1981’de CHP’nin tüzel kişiliği sona erince hisseler yine Hazine’ye geçti. 1992 yılına kadar Hazine’deyken 1992-1997arasında kısmen CHP kısmen Hazine tarafından temsil edildi. Yani bu tartışmalar orijinal değil. Biz işimizle gücümüzle meşgulüz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabancı, TEMSA'yı geri alıyor
Sabancı, TEMSA'yı geri alıyor
Apple koronavirüs nedeniyle hedeflerini tutturamayacak
Apple koronavirüs nedeniyle hedeflerini tutturamayacak
Döviz ve altında son durum
Döviz ve altında son durum

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim