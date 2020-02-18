İş Bankası'nda tartışma konusu Atatürk'ün paylarının temsilinden ibaret

İş Bankası ve Koç Üniversitesi tarafından açılan Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantısında soruları yanıtlayan Bali, iş Bankası’nın sermaye yapısının belli olduğunu belirterek çoğunluk hissesi olan yüzde 40’ın munzam sandığına ait olduğunu söyledi.



Bali, bankanın yönetim kurulunda da çoğunluğun bu hissede olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:



“Atatürk paylarının kimin tarafından temsil edileceği tartışılıyor. Bankanın iş yapışıyla ilgili bir tartışma yok. Doğrudan bankanın iş yapma biçimiyle ilgili bir tartışma değil. Bu tartışma ilk defa olmuyor. 1953 yılında bir kanunla CHP payları kamuya devroldu. O zaman da hisseler Hazine’ye devrolmuştu. Fakat 10 yıl sonra bu kanun iptal edildi. 1981’de CHP’nin tüzel kişiliği sona erince hisseler yine Hazine’ye geçti. 1992 yılına kadar Hazine’deyken 1992-1997arasında kısmen CHP kısmen Hazine tarafından temsil edildi. Yani bu tartışmalar orijinal değil. Biz işimizle gücümüzle meşgulüz.”