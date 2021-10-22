İplik üretim firması 100 personel alacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Göliplik iplik üretim firmasının 100 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp, bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, iplik üretim fabrikasında çalışacak 100 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren Göliplik firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Göliplik firması; iplik üretim bölümünde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere 18-45 yaş arası 50 kadın iplik üretim işçisi ile 50 erkek iplik üretim işçisi alımı yapılacak. Üretimde vardiyalı sistemde ve ayakta çalışabilecek personel alımı yapılacağı ifade edilirken, çalışanların çocukları için kreş imkânının sağlandığı firmada ikramiye ve sosyal yardımlar da mevcut. Başvurular 26 Ekim Salı günü saat 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”