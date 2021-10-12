İnegöllü mobilyacılar ihracatı artırmak için atağa kalkıyor

B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ile Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden İnegöl’de ihracatı geliştirmek için çalışmalarını sürdüren İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği (İMİDER) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayla birlikte dernek üyesi mobilya üreticilerinin dünyanın farklı bölgelerindeki ithalatçılarla bir araya gelmesi hedefleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mobilya ihracatında pandemiyle birlikte gelen daralma 2021’de ortadan kalkarak tekrar büyüme ivmesi gösterdi. 2020’nin Ocak-Ağustos aylarını kapsayan ilk 8 ayında mobilya ihracatı 1 milyar 747 milyon dolar iken bu yılın aynı döneminde yüzde 33 artışla 2 milyar 332 milyon dolara ulaştı.

Dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden Çin ve Amerika’nın yanı sıra mobilya sektöründe uzun yıllardır kalitesinden bahsettiren, Avrupalı üreticilere göre Türk menşeili mobilyaların rekabette öne çıkabileceğini söyleyen TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, "Türk mobilyasını etkili kaynaklardan alıcılara ulaştırdığımızda rekabette bir adım daha öne çıkabiliriz. Model, tasarım ve işçilik anlamında adından söz ettiren Türk mobilyalarını yurtdışı pazarlarda tanıtmak ve mobilya ithal etmek isteyen alıcılarla markalarımızı buluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. İMİDER ile yaptığımız bu anlaşmanın İnegöllü mobilya üreticilerine büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

"Mobilya ihracatında dünyada ilk üçe girmek istiyoruz"

İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği’nin 2014 yılında İnegöllü mobilya ihracatçılarıyla birlik olma amacıyla kurulduğunun altını çizen İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, "Üyelerimizle birlikte hareket ederek mobilya ihracatımızı artırmak istiyoruz. Hem şehrimizin hem de ülkemizin ihracatının artmasında birliktelik çok önemli. Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’nin, dünyanın en büyük 3 mobilya ihracatçısı arasında yer alması vizyonuyla çalışıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek adına çalışmalarımızı da her alanda sürdürüyoruz. TurkishExporter ile yaptığımız iş birliği İnegöllü mobilyacıların ve bölgenin ihracatını artıracak nitelikte" diye konuştu.