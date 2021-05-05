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İnegöl Belediyesi’nde tüm ödemeler online yapılıyor

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, covid-19 tedbirleri kapsamında kuruma ait tüm ödemelerin web sayfası, e-devlet, Halkbank Mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden yapılabildiği ifade edildi.

Ekonomi 05.05.2021, 14:50
İnegöl Belediyesi’nde tüm ödemeler online yapılıyor

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, covid-19 tedbirleri kapsamında kuruma ait tüm ödemelerin web sayfası, e-devlet, Halkbank Mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden yapılabildiği ifade edildi.

Son 2 yılda dijitalleşmeye yönelik attığı adımlarla bu alanda örnek bir kurum haline gelen İnegöl Belediyesi, pandemi sürecinde bu çalışmalar sayesinde vatandaşa ciddi kolaylıklar sunuyor. E-belediye ve e-devlet uygulamaları başta olmak üzere farklı alanlardan belediyenin tüm işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Konuya ilişkin İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pandemi sürecinde ve kısıtlama günlerinde vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan işlemlerini yapabilmeleri adına sağladığımız altyapı, güvenli şekilde hizmet sunuyor. Bu doğrultuda belediyemizle ilgili tüm ödemelerinizi Covid-19 tedbirleri kapsamında Belediyemiz web sitesi https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Borc/Index) üzerinden, e-devlet uygulaması üzerinden, Halkbank mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapabileceğinizi hatırlatır, esenlikler dileriz.”
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