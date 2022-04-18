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İndirimli elektrik için son başvuru tarihi: '29 Nisan'

Yükselen enerji fiyatları nedeniyle kış aylarında doğal gaz ve elektrik faturaları vatandaşların en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştı. Sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla ısınma için doğal gaz kullanımı düşerken yaz aylarında doğal gaz faturalarının yerini elektrik faturaları alacak. Zira ortalama bir klimanın bir saatlik elektrik faturası 5 lirayı aşarken elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, 2022 yılında tedarikçi değiştirerek faturalarda yüzde 39’a kadar tasarruf edildiğinin altını çizdi ve yaz aylarında yükselecek faturalar için özellikle esnafın şimdiden tedarikçi değiştirerek önlemini alması gerektiğini açıkladı.

Ekonomi 18.04.2022, 12:57
İndirimli elektrik için son başvuru tarihi: '29 Nisan'

Elektrik ve doğal gaz fiyatları yılbaşından itibaren gündemdeki yerini koruyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle doğal gaz faturalarının düşmesini bekleyen tüketiciler, yaz aylarında artan klima kullanımıyla yükselecek elektrik faturaları ile karşılaşacak. Zira geçtiğimiz yaz tedarikçi değiştirmemiş bir iş yeri için bir klimanın bir saatlik elektrik faturası 2 TL’yken bu rakam bu yaz için 5,5 TL olacak. Ev tüketicileri için ise geçtiğimiz yıl 1,6 TL olan bir saatlik klima kullanımının faturası bu yaz en az 3,8 TL gelecek. Kısacası kış aylarında yüksek gelen doğal gaz faturaları düşerken yerini elektrik faturalarına bırakacak. Klimalara ilave olarak kullanımı yaygınlaşacak dondurucular ve görece tüketimi artacak buzdolaplarının elektrik faturalarına eklenmesiyle birlikte elektrik faturaları yükselişe geçecek. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, yaz aylarında artacak elektrik faturalarını düşürmek için özellikle esnafın ve sanayicinin şimdiden önlem alarak elektrik tedarikçisini değiştirmesinin ve daha ucuz bir fiyattan elektrik kullanmaya başlaması gerektiğini açıkladı. İndirimli elektrik başvurusu yapmak için son tarih ise 29 Nisan.

   

Klimanın saatlik masrafı 5,5 TL

Turistik otellerden market sahibi küçük esnafa, evlerden ofislere kadar tüm tüketiciler için yaz aylarında olmazsa olmaz konumundaki klimalar, zaten yüksek gelen elektrik faturalarını daha da arttıracak. Elektrikte çapraz sübvansiyon uygulamasıyla sanayi ve iş yeri sahipleri, ev abonelerinden çok daha yüksek fiyatlarla elektrik kullanmaya devam ederken klima giderlerinin de havanın ısınmasıyla birlikte artması, özellikle ev dışı abone gruplarındaki faturaların belirgin şekilde yükselmesine neden olacak. Diğer mevsimsel etkenlerle birlikte yaz ayları tüm Türkiye’de yılın en yüksek elektrik tüketiminin gerçekleştiği aylar olarak öne çıkıyor. Ufak bir işletmede kullanılan ortalama bir klimanın saatlik maliyeti 5,5 TL olurken, biraz daha büyük, restoran benzeri bir iş yerinde bir saatlik klima maliyeti ortalama 57 TL olacak. Sadece mesai saatleri içinde küçük işletmede çalışan bir klimanın aylık elektrik faturasına ek maliyeti 1700 TL’nin üzerinde olacak. Daha büyük bir alana sahip restoranlar da ise sadece klimalar nedeniyle elektrik faturaları 17 bin TL’ye kadar artış gösterecek. AVM’ler ve özellikle turistik oteller için bu maliyetler milyonlar seviyesine gelebilir. 

Dondurma dolapları küçük esnafı zorlayacak 

Küçük esnaf için klimaya ilave olarak derin dondurucu ve buzdolabı maliyetleri de artış gösterecek. Özellikle bakkallar 7/24 açık kalması gereken dondurma dolaplarının elektrik giderlerine etkisinin ne olacağını şimdiden düşünüyor. Sürekli çalışır vaziyette kalması gereken dondurma dolapları yüksek elektrik tüketimine sahip. Sadece dondurma dolaplarının bir aylık elektrik maliyeti ortalama 480 TL. Ayrıca temmuz ayında elektrik fiyatlarına gelmesi beklenen zamla maliyetler daha da artacak. Esnaf bu durum için şimdiden çözüm yolları ararken bazılarının ise çözümü dondurma satmamakta bulabileceği konuşuluyor. 

Meskenlerde de doğal gaz faturasının yerini klima alacak 

Sıcaklık artışlarına paralel olarak özellikle Türkiye’nin sıcak bölgeleri şimdiden kombileri kapatmış durumda. Kombiden tasarruf yapmak isteyen tüketicileri bekleyen bir başka kalem meskenler için de klimalar olacak. Doğal gaz giderleri azalırkenklimayla birlikte elektrik faturaları yükselecek. Özellikle Antalya, Adana, İzmir gibi sıcak şehirlerde klima giderleri doğal gaz faturalarını katlayacak. Örneğin, bir evde klima her gün, günde 8 saat çalıştırıldığında klima kullanımı ile yüksek kademede tüketim gerçekleşerek bu, ortalama 950 TL olarak faturaya yansıyacak. 

Haziranda indirimli elektrik için son başvuru tarihi 29 Nisan

Elektrik tedarikçisi değişiklikleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmiş mevzuat kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda tedarikçi değişiklikleri aylık dönemler için yapılırken, haziran ayı için başvurular şu anda açılmış durumda. Haziranda indirimli elektrik kullanmak için son başvuru tarihi 29 Nisan. Ancak işlemlerin doğru ve zamanında tamamlanması için tüketicilerin mutlaka birkaç gün önceden başvuru yapması öneriliyor.

Esnaflar ve iş yerleri tedarikçi değişikliğiyle indirimli elektrik kullanabilir

İş yeri sahipleri ve sanayi kuruluşları, elektrik tedarikçisini değiştirerek elektrik faturalarından tasarruf edebilir. Şimdilik daha çok üst kademede elektrik tüketen tüketicilerin maliyet bazlı tarifelerle tasarruf şansı yakaladığı tedarikçi değiştirme işlemi; piyasasının önümüzdeki aylarda hızlanması ve talebin de artmasıyla birlikte düşük tüketim gerçekleştiren tüketicilerin de önemli bir tasarruf yöntemi haline gelecek. Tüketiciler encazip.com’a gelerek tedarikçi değişikliği gerçekleştirebiliyor. Elektrik tedarikçisi değiştiren abonelerin sayısı ise giderek artıyor. Mart ayında piyasadaki gelişmelere paralel olarak ev tüketicileri de elektrik tedarikçisi değiştirmeye başladı. encazip.com’un verilerine göre, elektrik piyasasında tedarikçi değiştiren tüketicilerin sayısının artması, piyasada rekabetin yeniden gelişmeye başladığının habercisi ve bu artışın devam etmesi halinde tüm tüketicilerin görece daha ucuz elektrik kullanabilmesi mümkün olacak. 

Elektrik tedarikçisi değişikliği ile indirimli elektrik dönemi yeniden başladı, ocak ayında tasarruf yüzde 39’a ulaştı

Bu durumu değerlendiren enerji ekonomisti ve encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, şunları söyledi: 

“Elektrik piyasası aslında serbest bir piyasa ve tüketiciler cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirebilir. Elektrik fiyatlarında zam olduğu duyulduğunda hepimiz bunu endişe ile karşılıyoruz. Ancak serbest bir piyasa olması nedeniyle her zaman için daha ucuz fiyatlı elektrik mümkün. Elektrik tedarikçileri her koşulda tüketicilere daha ucuz fiyatlı elektrik sağlayabiliyor. Önceleri bu tasarruflar direkt olarak sabit fiyat veya sabit indirim şeklinde olurken sektörde artan belirsizlikten dolayı elektrik maliyetleri endeksli tarifeler daha revaçta. Tedarikçiler piyasa elektrik maliyetlerinin üzerine makul bir kar oranı ekleyerek bunu şeffaf bir şekilde tüketiciye sunuyor, tüketici de en cazip olanı seçip hemen tedarikçi değiştirebiliyor. Örneğin, ön ödeme koşulu ile maliyetin bile altında fiyat sunan tedarikçiler mevcut. Bu tip tarife seçen tüketiciler ortalamada ocak ayında yüzde 39, şubat ayında yüzde 30 ve mart ayında yüzde 13 tasarruf etti. Bu sistemde elektrik borsasındaki elektrik fiyatları baz alındığından dolayı kimi aylarda tasarruf daha düşük, kimi aylarda daha yüksek oluyor. Tüketicilerin bu sistemde 12 aylık tasarruflarını düşünmeleri elzem.”

#Elektrik #indirim #klima
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