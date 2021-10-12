banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

IMF: "Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 9 büyüyecek"

IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8’den yüzde 9’a yükseltti.

Ekonomi 12.10.2021, 16:15
IMF: "Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 9 büyüyecek"

IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8’den yüzde 9’a yükseltti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8’den yüzde 9’a yükseltti. IMF, Türkiye’nin 2022 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,3’te sabit tuttu. Temmuz ayında açıklanan ara raporda Türkiye’nin yılsonu büyüme tahmini yüzde 5,8 olarak belirtilmişti.

IMF küresel ekonominin ise 2021’de yüzde 5,9 büyüyeceğini tahmin etti. IMF’nin bir önceki tahmini yüzde 6’ydı. IMF 2022 için küresel büyüme tahminini ise yüzde 4,9’da korudu. IMF, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 8, gelecek yıl ise yüzde 5,6 büyüyeceğini belirtirken Euro Bölgesi’nin 2021 büyüme tahminini ise yüzde 0,4 arttırarak 4,6’dan yüzde 5’e yükseltti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1