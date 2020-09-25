İKİ YIL SONRA İLK KEZ
ÜNLÜ & Co'mment: “İki yıl sonra ilk kez.”
|
TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini 200 baz puan artırarak %8,25'ten %10,25’e yükseltti. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme faiz oranlarını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlediği için kararın ardından gecelik borç alma faizi %8,75, gecelik borç verme faizi %11,75 olurken, haftalık repo faizinin 300 baz puan üzerinde olan geç likidite penceresi faizi ise %13,25 seviyesine yükselmiş oldu. TCMB böylece iki yıllık bir aranın ardından politika faizinde ilk kez artırım yapmış oldu. Toplantı sonrasında yayımladığı metinde güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediğine dikkat çeken TCMB buna paralel olarak dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar verildiğini belirtti.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul faiz artırımı sonrasında yönünü yukarı çevirdi. Küresel piyasalardaki zayıflığa paralel olarak günün ilk yarısında durgun bir performans sergileyen BIST-100 endeksi Merkez Bankası’nın beklenmedik şekilde politika faizinde 200 baz puanlık artırım yapmasının ardından belirgin şekilde destek buldu. Endeksteki yükselişe bankacılık sektörü öncülük ederken bankacılık endeksinin günün sonunda %5 değer kazanması dikkat çekti. Sürpriz artırımın adından yukarı yönlü eğilimin bugün de geçerli olacağını düşünüyoruz. Bu noktada endeksin öncelikli hedefi teknik açıdan da önemli bir seviye olduğunu düşündüğümüz 1120 puanı aşmak olacaktır.
Kaynak: Matriks
EUR/USD’de zayıflık devam ediyor. Küresel ekonomi üzerindeki baskı sürerken güvenli liman özelliğinden dolayı dolar tercihinin ön plana çıkması paritenin oldukça zayıf bir performans sergilemesine neden oluyor. Hızlı geri çekilmenin ardından paritenin tepki alımları ile kayıplarını azaltmaya çalıştığını görebiliriz. Bu noktada 1,1860’a kadar ciddi bir direnç görmüyoruz. Ancak Euro Bölgesi’nde artan vaka sayılarını da düşünürsek mevcut konjonktürün anlamlı bir değer kazanımına izin vermesini beklemiyoruz. Aşağıda ise sırasıyla 1,1570 ve 1,1500 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak kalmaya devam ediyor.
TL faiz artırımı ile destek buldu. Ağırlıklı piyasa beklentisi TCMB’nin politika faizini sabit tutarak GLP faizinde artırımı tercih edeceği yönünde olsa da Merkez Bankası’nın politika faizinde artırım yapması oldukça pozitif bir etki yarattı. Geç likidite penceresi (GLP) faizi haftalık repo faizinin 300 baz puan üzerinde yer aldığı için karar sonrasında GLP faizi %13,25 seviyesine yükselmiş oldu. Bu durum TCMB’nin hareket alanını anlamlı şekilde artırırken dün itibariyle %10,69 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin ise önümüzdeki günlerde %10,25 ile %13,25 arasında değerler alacağı anlamına geliyor. Kurda TL lehine hareket alanı genişlemekle birlikte teknik açıdan özellikle 7,59 seviyesinin altında yapılacak kapanışların daha güçlü bir potansiyel sunacağına inanıyoruz. Dolar endeksinin son iki ayın en yüksek seviyelerinde olmasını ise en önemli risk unsuru olarak görüyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın üzerindeki baskı artarak sürüyor. Belirgin şekilde güç kazanan dolar endeksinin son iki ayın en yüksek seviyesi olan 94,5’e yaklaşması kaçınılmaz olarak değerli metallerin baskı altında kalmasına neden oluyor. Kaldı ki, Fed Başkanı Powell ve Merkez Bankası’nın diğer yetkililerinin ekonomideki toparlanmayı desteklemek için daha fazla mali teşvik gerektiğine vurgu yapmalarına karşın Kongre’de odak noktasının Ginsberg’in boş kalan koltuğunu doldurmaya kayması nedeniyle kısa vadede mali desteğe ilişkin iyimser bir haber görmemiz çok kolay görünmüyor. Bu durum daha fazla likidite artışını engellediği için altın açısından da negatif bir tablo ortaya koyuyor. Teknik açıdan bakıldığında ise 1870 doların altındaki rakamların kısa vadeli görünümü bozduğunu düşünüyoruz. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda bir sonraki destek noktası olan 1840 doların üzerinde ne derece güçlü kalınabildiğini izleyeceğiz.
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|2
|4
|4. Adanaspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0