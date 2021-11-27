banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu
Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Fatih Terim'den sürpriz karar!

İhlas’ın 3 projesinde teslimat sevinci

Sektördeki 30 yıllık deneyimiyle on binlerce aileyi ev sahibi yapan İhlas İnşaat Grubu, bin 585 konutun yer aldığı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Ispartakule’de yer alan üç projesinde yaşamı başlatırken anahtarlarını teslim alan aileler, kaliteli ve konforlu dairelerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Ekonomi 27.11.2021, 17:01
İhlas’ın 3 projesinde teslimat sevinci

Sektördeki 30 yıllık deneyimiyle on binlerce aileyi ev sahibi yapan İhlas İnşaat Grubu, bin 585 konutun yer aldığı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Ispartakule’de yer alan üç projesinde yaşamı başlatırken anahtarlarını teslim alan aileler, kaliteli ve konforlu dairelerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

İhlas İnşaat Grubu’nun marka projeleri Bizim Evler Güzelce, Bizim Evler 8 ve Marmara Evleri 4’ te bir kez daha hayaller gerçeğe dönüştü. Yaşamın başladığı yeni sitelerine ve dairelerine taşınan aileler büyük sevinç yaşadı.

“Bizim Evler” markası ile Ispartakule’ye damga vuran ve sekizinci projesini tamamlayan İhlas İnşaat Grubu, Türkiye’de aynı lokasyonda bu kadar çok projeyi hayata geçiren tek şirket ve marka olurken Büyükçekmece’de E5 Karayoluna cepheli, Marmara Denizi’ne komşu Bizim Evler Güzelce projesini tamamladı. Beylikdüzü’nde ise daha önce 5.000’i aşkın dairenin bulunduğu ‘Marmara Evleri’ serisine imzasını atan İhlas İnşaat Grubu, aynı bölgede serinin en yeni sitesi ‘Marmara Evleri 4’te de yaşamı başlattı.

İhlas İnşaat Grubu projelerine inşaatın her safhasında yatırım yapan tüm alıcıların yüzünü güldürdüğünü belirten daire sahipleri; Bizim Evler’in 1’den 8’e, Marmara Evleri’nin de 1’den 4’e kadar site yapmasında kalite ve güvenin yattığını kaydettiler.

Marmara Evleri 4

İhlas İnşaat Grubu, "Marmara Evleri 4" projesini Beylikdüzü’nün en nezih lokasyonunda, E-5 Karayolu ile Marmara Denizi arasına konumlandırdı. Grup, diğer projelerinde olduğu gibi Marmara Evleri 4 projesinde de birinci sınıf malzeme ve işçilik, dairelerde ise trend olan en kaliteli ürünlere yer verdi. Mutfakta ankastre ürünler, salonlarda ‘inverter’ klimalar, mutfak ve banyolarda birinci sınıf mobilya ve armatürler konforu ve ayrıcalığı yaşatacak tarzda dizayn edildi. Dairelerde geniş ve kullanışlı balkonların yanı sıra çamaşır ve kurutma makinesi için de ayrı bölümler tasarlandı.

Projelerde her daire için özel tahsisli kapalı otoparklar yer alırken ikinci araçlar ile misafir araçlar da düşünüldü. 24 saat tam beslemeli jeneratörün yer aldığı Marmara Evleri 4’te; 44 dükkân ve 640 konut yer alıyor. Projedeki daire büyüklükleri ise 126 ile 204 metrekare arasında değişiyor.

Zengin sosyal donatı alanları ve geniş peyzajların bulunduğu Marmara Evleri 4 projesinde; kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlara özel fitness salonu, hamam, sauna, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit ve taziye odası yer alıyor.

Devlet okullarına, özel kolejlere, kamu kurumlarına, hastane ve özel sağlık kuruluşlarına yürüme mesafesinde yer alan Marmara Evleri 4, merkezi lokasyonuyla dikkat çekiyor. Proje, İstanbul’un en işlek ulaşım aksı E-5 Karayolu, TEM Otoyolu, sahil, marina ve birçok AVM’ye yakın konumuyla da alıcılarına büyük avantaj sağlıyor.

Bizim Evler Güzelce

Büyükçekmece’nin en büyük projesi olarak öne çıkan Bizim Evler Güzelce; sahile ve marinaya yakın konumunun yanı sıra az katlı yapılaşması ile de dikkat çekiyor. 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşan proje; E-5 Karayoluna cepheli cadde dükkânlarıyla hem site sakinlerinin hem de bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edildi. 60 bin metrekarelik peyzaja sahip projede kapalı yüzme havuzu, bisiklet yolu, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları yer alıyor.

Bizim Evler 8

Ulaşım ağları ile çevrili olan bölgede sağlam zemine kurulan Bizim Evler; tren, planlanan metro ve Kanal İstanbul’a komşu konumuyla her geçen gün daha da değer kazanıyor. Kalitesi ile öne çıkan 7 etabın inşa edildiği Ispartakule’de serinin 8’incisi ile Bizim Evler markası bölgenin yıldızı olmaya devam ediyor. Yaşamın başladığı Ispartakule’nin en özel butik projesi Bizim Evler 8’de; iki blokta 236 daire ile 29 cadde mağazası ve sosyal tesisler yer alıyor.

İhlas İnşaat Grubu’nun yakın zamanda Ispartakule’de Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinin startını vermesi bekleniyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Kayserispor 14 16
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Adanaspor 13 18
10. Menemenspor 13 17
11. Gençlerbirliği 13 17
12. Boluspor 13 16
13. Samsunspor 12 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 14 15
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7