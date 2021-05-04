İGDAŞ’tan deprem farkındalık projesi

İGDAŞ, İstanbulluların deprem farkındalığını yükseltmek için “Unutmayın ki Deprem Bilinci Hayat Kurtarır” sloganıyla Deprem Farkındalık Projesi’ni başlattığını açıkladı. Deprem öncesinde alınması gereken önlemlerden deprem sırasında hayat üçgeni kurmanın önemine kadar birçok önemli başlıktaki kapsamlı içeriklerle İstanbulluların, deprem farkındalığı konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Depreme karşı farkındalık oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda İGDAŞ, olası İstanbul depremine dikkat çekmek ve İstanbulluların deprem farkındalığını yükseltmek için ‘Unutmayın ki Deprem Bilinci Hayat Kurtarır’ sloganıyla Deprem Farkındalık Projesi’ni başlattı. İstanbul halkını deprem konusunda tedbirli olmaya çağıran İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen “Zaman zaman unutsak da deprem, Türkiye’nin ve İstanbul’un bir gerçeği. Ülkemizde meydana gelen depremler, onlarca can kaybına, psikolojik yıkımlara ve kalıcı hasarlara neden oldu. Afete karşı kolektif bir bilinç geliştirmeliyiz. Unutmamalıyız ki depremde bizi yaptığımız hazırlıklar ve bilgimiz koruyacaktır” dedi.

Deprem riskini yönetebilme ve afete yönelik önlemler alma konusunda kurumlara büyük görevler düştüğünü ifade eden Özmen, Deprem Farkındalık Projesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “İGDAŞ olarak depremin farkındayız. Deprem konusunda önlemlerimizi alıyoruz. Ancak bunun yeterli olmadığının da farkındayız. 16 Milyon İstanbullunun deprem gerçeğini her an hatırlaması ve bu yönde tedbirli olması gerekiyor. Biz de bu amaçla alanında uzman; bilgi, birikim ve deneyimi herkesçe kabul gören AKUT Vakfı ile işbirliği yaptık. Proje kapsamında AKUT Vakfı ile birlikte İGDAŞ çalışanlarına ve ailelerine deprem bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler, ilk müdahale bilgisi ve acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler ve bu malzemelerin kullanımı gibi içeriklerden oluşmaktadır. Eğitimler tamamlandıktan sonra yine deprem anı ve sonrası için kritik bir yere sahip olan acil durum çantaları dağıtıyoruz.

İGDAŞ’ın en geniş çaplı kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Deprem Farkındalık Projesi’nin iletişim ayağında ise dikkat çeken ve toplumu bilinçlendiren filmler yer alıyor. Deprem öncesinde alınması gereken önlemlerden, deprem sırasında hayat üçgeni kurmanın önemine kadar birçok önemli başlıktaki kapsamlı içeriklerle İstanbulluların, deprem farkındalığı konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. İletişim kampanyası; “Depreme Hazır mısınız?”, “Depremde Yapılması Gerekenler”, “Depremle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar”, “Acil Durum Çantası Kullanımı” ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki’nin anlatımıyla “Deprem Bilinçlendirme” filmleri gibi içeriklerden oluşuyor. Bu filmler, birçok mecrada ve İGDAŞ’ın sosyal medya kanallarında yayınlanarak İstanbullularla buluşuyor.”

Kurum olarak aldıkları kapsamlı altyapı tedbirlerine de değinen Özmen, “İsminde İstanbul geçen bir marka olarak öncelikli görevimiz, İstanbul’a güvenli doğal gaz arzı sağlamak. Bu görev bilinciyle deprem öncesini ve sonrasını kapsayan altyapı tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Doğal gaz dağıtım ağımız, 25 bin kilometre uzunluğundaki şebekeden oluşuyor. Evlere kadar ulaşan ve hayati bir önem taşıyan borularımız, polietilen yapıları sayesinde ani gelişen yer hareketlerinde esneme yapabiliyor. Bu sayede afet durumunda olası hasar riski en aza indirilirken güvenli doğal gaz arzının sürekliliği sağlanıyor” şeklinde konuştu.

“7/24 veri akışı sağlanıyor”

İstanbul için kritik öneme sahip Deprem Erken Uyarı Sistemi’ne de değinen Özmen, “Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Deprem Risk Azaltım Sistemi ile deprem sonrası gaz akışını otomatik olarak kesebilen akıllı bir sistem kurduk. Aynı zamanda bu sistemi Deprem Erken Uyarı Sistemi ile entegre ederek hassas ölçüme dayalı teknolojik güncellemeleri uyguladık. Depremin kıyıya ulaşmasından 5-10 saniye önce devreye giren Deprem Erken Uyarı Sistemi, deprem esnasında doğal gaz hatlarında meydana gelebilecek hasarlardan kaynaklı ikincil felaketlerin önüne geçiyor. Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin işleyişine göre Kandilli Rasathanesi’nin Marmara kıyılarında bulunan deprem sensörleri ve İGDAŞ’ın ana kumanda merkezi arasında 7/24 veri akışı sağlanıyor. Meydana gelen deprem bilgisi, veri transferi yoluyla afetin kıyıya ulaşmadan 5- 10 saniye önce Marmara kıyılarındaki alıcılar üzerinden İGDAŞ’ın ana kumanda merkezine aktarılıyor. Yer hareketlerini algılayan 850 kayıt cihazı sayesinde deprem alarmının hemen ardından tüm istasyonlardan yapılan doğal gaz dağıtımı anlık olarak kesilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Sistemin diğer artılarına da değinen Özmen, “Bu sistemle birlikte, afet sonrası ortaya çıkabilecek ‘Deprem oldu, gazı kestik ama en çok hasar nerede?’ ve ‘Öncelikli olarak nereye müdahale edeceğiz?’ gibi sorular yanıt buluyor. Deprem Erken Uyarı Sistemi, gerçek zamanlı deprem riski haritaları oluşturma ve bu haritaları acil müdahale ekipleriyle paylaşma gibi afet yönetimine dair kritik bir görevi de yerine getiriyor. Sistem sayesinde depremden sonraki 15 dakika içerisinde otomatik olarak üretilen hasar öngörü raporu, ilgili personelimize ulaşabiliyor. İGDAŞ’ın acil müdahale ekiplerine online olarak iletilen bu raporlar, deprem sonrası doğal gaz altyapısı ve bina üst stokunda oluşabilecek muhtemel hasarları gösteriyor. İlgili personelimiz de bölgesel ve noktasal olarak nereye müdahale edeceğini öngörebiliyor ve planlı olarak aksiyon alabiliyor. Böylelikle olası bir deprem sonrasında meydana gelebilecek doğal gaz kaynaklı ikincil felaketlerin önüne geçebiliyoruz” dedi.

Özmen, altyapı tedbirleri ve inovatif projeleriyle İGDAŞ’ın depreme en hazır kurumlardan biri olduğunu hatırlattı.