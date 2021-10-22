İçme suyu masraflarına son verecek arıtma cihazları Koçtaş'ta

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyu tasarruflu bir şekilde kullanmak isteyenler için her bütçeye uygun su arıtma cihazları sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, evlerde ya da iş yerlerinde musluktan akan suyu temiz, sağlıklı ve lezzetli hale getiren su arıtma cihazları, suyu birkaç aşamanın ardından içilebilir kıvama getiriyor. Su arıtma sistemlerinin ilk aşaması olan sediment filtresi, musluktan akan sudaki tortuları, çamuru ve kumu arındırıyor. Sediment filtreden geçen su, granül aktif karbon filtreye iletiliyor. Tanecikli aktif karbon partiküllerden oluşan bu kısımda su, klordan ve suya koku veren gazlardan arındırılıyor.

Bir sonraki aşamada ise su, aktif karbon filtresinde renk, tat ve koku bakımından iyileştiriliyor. Su arıtma cihazlarında yer alan en önemli bölümlerden olan Membran filtresinde su kimyasallardan, bakterilerden ve mikroplardan tamamen arındırılıyor. Temiz su elde edilmesinde büyük katkısı bulunan bu filtre, milimetrenin 10 milyonda 1’i kadar küçük gözeneklere sahip. Membran filtrede tamamen arınan su, bu aşamadan sonra su tankına iletiliyor.

Su arıtma cihazlarını kullanımında damacana içme suyu almaya gerek kalmadan tasarruf etmek mümkün oluyor. Su arıtma cihazları içme suyunun yanı sıra yemeklerde ve sıcak içeceklerde arıtılmış sağlıklı su kullanımı da sağlıyor.

