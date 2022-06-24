Hüyük’te deneme üretimi yapılan ’Taner’ tohumu tanıtıldı

Konya’nın Hüyük ilçesinde düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde iki farklı mahallede deneme üretimi gerçekleştirilen soğuk ve kuraklığa dayanıklı yerli tohum ’Taner’ ekmeklik buğday çeşidi üreticilere tanıtıldı.

Hüyük ilçesine bağlı Görünmez ve Köşk mahallelerinde Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünün geliştirmiş olduğu soğuk ve kuraklığa dayanıklı, yüksek verimli yerli tohum Taner ekmeklik buğdayının deneme üretimi gerçekleştirildi. Görünmez Mahallesi’nde düzenlenen tarla günü etkinliğinde, diğer buğday çeşitlerine göre hem dane iriliği hem de boy farkı gösteren Taner buğday çeşidinin diğer türlere göre verim potansiyeli ve boy uzunluğu gösterdiğinin gözlemlendiği belirtildi. Etkinliğin açılışında Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer de konuşmasında, tarımsal üretimin öneminin son dönemde daha da öne çıktığını belirterek, ilçede yapılan çeşit denemesinin önemli olduğunu söyledi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İsa Kaplan da, yaşanılan pandemi süreci ve devamındaki Ukrayna-Rusya savaşından sonra gıdanın en önemli stratejik silah olduğunun ortaya çıktığını vurguladı. Konya’da hububat üretiminin 2021 yılında 9,9 milyon dekar ekiliş alanı ve 2,5 milyon ton üretim olarak gerçekleştiğini ve gıda arzında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Kaplan, “2022 yılı arazi kontrollerimiz neticesinde rekoltemizin uzun yıllar ortalamasında olması beklenmektedir. İklim, sosyo ekonomik gelişmeler, insanların talepleri ve değişen ihtiyaçlar göz önüne alınarak bakanlığımıza bağlı enstitülerce ıslah çalışmaları yapılmakta, verimli, kuraklık ve hastalıklara dayanıklı çeşitler geliştirilerek ülkemiz tarımının hizmetine sunulmaktadır” dedi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ise, hububat yetiştiriciliğinin önemi ve Konya’daki yeni çeşitler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Taner çeşidi hakkında Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü teknik personelleri tarafından arazide bilgilendirmeler yapıldı, deneme üretimi yapan üreticilerden ise çeşitler hakkında görüşleri alındı. Tarla Günü’ne katılan üreticiler, Taner ekmeklik buğday çeşidinin ortaya çıkan mevcut potansiyeli sebebiyle yörede yaygınlaştırılmasını beklediklerini dile getirdi.