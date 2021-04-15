H.Murat Kahya; “Modern yönetim sürekli başarıyı getirdi”

2001 yılında Eskişehir’de kurulan ve kademeli olarak otomotiv, turizm ve inşaat gibi yüksek efor isteyen sektörlerde faaliyetlerine devam eden Atabir Şirketler Grubu, konusunda uzman sektör profesyonellerinden oluşan çözüm odaklı ekipleriyle yüksek kalitede müşteri memnuniyetini karşılamaya devam ediyor.

Modern zamanın tüm gelişmelerini yakından takip eden ve teknolojik yatırımlarını gerçekleştirerek Atabir Şirketler Grubu’na çağdaş yönetim anlayışını tüm birimlerinde hayata geçiren Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Murat Kahya, yüksek kalitenin standart hale gelmesi için yapılan yatırımlara karşılık alabildikleri için gurur duyduklarını belirtti.

Uzun vadeli ve kaliteli değer üretmeyi vizyon olarak belirlediklerini dile getiren H.Murat Kahya, global ölçekte gerçekleşen pandemi sürecine rağmen şirket olarak prensiplerinden ödün vermeden ülke ve sektör ekonomisine katkı sağlayabilmenin önemli bir nitelik olduğunun altını çizerken, bu başarıya katkılarından dolayı tüm çalışanlarına ve paydaşlarına şükran duyduğunu dile getirdi.

Eskişehir’de kısıtlı kalmayarak İzmir, Antalya, Afyon ve Kütahya’da özellikle inşaat sektöründe proje üretmeye ve uygulayarak hayata geçirmeye devam eden şirket, benzersiz tasarımlar ve modern teknolojiyi bir araya getirirken 25 yılı aşan deneyimlerinden faydalandığını da açıkça belirtiyor.

Geniş spektrumlu projelerin planlanmasında her geçen gün daha güçlü refleksler gösterdiklerini belirten Murat Kahya; Dora City, Triocenter, Soho Business Center ve NovaCity gibi herkes tarafından bilinen projelerle birlikte yürüttükleri özel tasarım işlerde başarıya ulaşabilmenin yüksek efor ve istikrarlı bir sürece koşulsuz sadakatten geçtiğini söyledi. Kahya aynı zamanda, bu prensibi inşaat sektörünün yanı sıra faaliyet gösterdikleri uluslar arası hava taşımacılığı, turizm sektörü, gıda ve gayrimenkul sektörlerinde de şiar edinerek çalışmalarına devam ederken ülke ekonomisine katma değer üretmeye devam edeceklerinin de altını çizmeyi ihmal etmedi.

Türk Ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe, yeniliğin ve sürekliliğin bir simgesi olmak için çalışmalarına devam eden Atabir Şirketler Grubu aynı zamanda sürdürülebilir ekonomi modellerine tam uyumlu projelerinin sayılarını arttırabilmek için yurt içi ve yurt dışı danışmanlarının da katkılarıyla yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.