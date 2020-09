Hedef; Libya’yı lojistik üst haline getirerek Afrika’nın tüm tedarikini Türkiye’ye çekmek

Türkiye, Afrika'ya açılan kapı konumundaki Libya'ya olan ihracatını 1.9 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkaracak projeler üzerinde çalışıyor. Demiryolu, hava ve kara yollarını kapsayan lojistik merkezlerini içeren projelerle, düşük vergili ticaretin merkezi Libya üzerinden aktarmalı olarak Afrika ülkelerine ticaretin artırılması hedefleniyor. DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya'ya bizim işleteceğimiz bir lojistik merkezi kurarsak, 6 milyonluk Libya nüfusunun yanı sıra Mısır, Tunus, Fas ve Cezayir gibi Afrika ülkelerine de rahatlıkla Libya üzerinden ulaşabiliriz. Türkiye bu hamleyle Afrika'nın dünyayla olan ticaretinde stratejik bir rol oynar, hali hazırda 1.9 Milyar Dolar olan Libya ihracatımız rahatlıkla 10 Milyar Dolara ulaşır" ifadelerini kullandı. Karanfil “Libya ve Orta Afrika’ya ihracat yapan sektörlere seslenerek, “Libya, Orta Afrika’ya açılan bir üs ve bu üssü biz lojistik maliyetlerini en aza indirerek ulaşım sağlayabiliriz. İhracatçıların bu avantajlardan yararlanması, bölgedeki ticaret hacminin gelişmesinde kilit noktada yer alıyor” açıklamalarında bulundu.

Havacılık, demir yolu ve kara yolu sektörü yatırımları Afrika’nın kapılarını açacak

Özellikle Kamu ve özel sektör havacılık şirketleriyle bir anlaşma sağlanması gerektiğinin altını çizen Murtaza Karanfil “Türk havacılık sektörünün Libya’daki yakıt fiyatlarının cazibelisinden faydalanıp, aynı zamanda uygun depolama alanlarından da yararlanarak, Afrika’ya olan bütün ticari ulaşımda Libya’yla ortak projeler yapması çok avantajlı bir durum. Elbette bu durumun tam oturması için Libya’dan Orta Afrika’ya kara yolu ile ulaşım ve demir yolu yatırımlarının da hızlandırılması gerekiyor” dedi. İstanbul'dan Çad'a deniz yoluyla bir konteyner mal göndermenin maliyetinin ortalama 14 bin dolar olduğunu ve ürünün 45 günde ülkeye ulaştığını anlatan Karanfil, şunları kaydetti: " İstanbul'dan Afrika'ya bir kargo 45 günde gidiyor. Lojistik projelerle ihracat süresi 45 günden 10 güne inerken, ihracat maliyetleri de yüzde 50 azalacak. Bu nedenle ihracatçının lojistik maliyetini düşürecek bu projeler büyük önem arz ediyor."

Afrika’dan ters Ticaret gerçekleştirilebilir

Hava yolu ulaşımı ile birlikte ters ticaret fırsatını da gündeme getiren Karanfil, Afrika’dan Tropikal meyve sebze, et ve süt ürünleri gibi hızlı bozulan ürünlerle, mücevher gibi kıymetli ürünleri ters ticaret yöntemiyle dünyaya ihraç etme imkanı olduğunu söyleyerek; şöyle devam etti: “Hava yolunun kullanılması itibariyle; Afrika’nın her noktasına dördüncü günde son tüketiciye ulaşacak şekilde hazır olması imkân dahilindedir. Bununla birlikte biz ters ticarette yapabiliriz. Afrika’dan özellikle havayolu ile taşıma maliyeti düşük tropikal meyve, sebze, mücevher ve et gibi ürünlerini ters ticaret yöntemiyle Türkiye üzerinden tüm Dünya’ya ihraç edebiliriz. Bunun için havayolu uçuşlarına ilişkin mevzuatın ya da uluslararası anlaşmaların yeniden ele alınması bütün tarafların faydasına olacaktır.”